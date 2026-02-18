Olajháború, dízelstop: Szijjártó Péter válogatott szidalmakkal illette Ukrajnát, az Orbán-kormány hozzányúlt Magyarország stratégiai tartalékához

Az Orbán-kormány hozzányúlt Magyarország stratégiai biztonsági kőolajtartalékához – derült ki Orbán Viktor kormányülést megelőző Facebook-videójából. A kormánydöntést követően Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár Facebook-bejegyzése szerint megkezdik ezeknek a készleteknek részleges felszabadításának előkészítését. A Mol, tekintettel arra, hogy az Ukrajna felől érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem kapja meg a megrendelt orosz nyersanyagot, hétfőn első körben 250 ezer tonna felszabadítását kérte az energiaügyi tárcától.
A készletek tárolásáért felelő, sajátos jogállású Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) honlapja szerint Magyarország biztonsági nyersolajkészletei jelenleg 627 ezer tonnára rúgnak.
Bár a betárolt benzinnel és gázolajjal együtt ez 96 napnyi igényeinek felel meg, maga a nyersolajkészlet mindössze egy hónapig tart ki
– figyelmeztetnek szakértők.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés után a háborús áldozat Ukrajna válogatott szidalmazásának lendületében bejelentette: mivel a magyar kormány határozott álláspontja szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból nem indítja újra a három hete álló olajszállításokat, Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízelkivitelét. Arra, hogy a Barátság kőolajvezeték éppenséggel a Nyugat-Ukrajnában lévő kiszolgáló létesítményeire mért orosz támadás miatt állt le, Szijjártó Péter, akárcsak eddig, ezúttal sem vesztegetett szót.
Magyarország tavaly decemberben 63 ezer, 2025-ben 728 ezer tonna gázolajat szállított Ukrajnába - számítottuk ki az Eurostat nyilvántartása alapján. Ez északkeleti szomszédunk szükségleteinek valamivel kevesebb mint egytizede.
A szlovák mennyiség a magyar körülbelül százada. Magyarország szállít gázt és áramot is. Korábbi felmérésünk alapján előbbi Ukrajna szükségleteinek tíz-, míg utóbbi körülbelül egy százalékát fedezheti.Szijjártó Péter: Magyarország leállítja a dízelszállításokat Ukrajna felé
A mind hangosabb államközi szájkaratét Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter múlt csütörtöki X-posztja váltotta ki, amelyben mintegy megelőzésképp jelezte, a Barátság nem miattuk, hanem az orosz támadás miatt állt le. Szijjártó Péter ugyanakkor azóta naponta többször is hangot ad abbéli meggyőződésének, hogy a károkat már kijavították, így az olajszállítások kifejezetten Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítására nem indulnak újra. Ezt az ukrán fél nem erősítette meg.
Érzékelhetően enyhébb hangnemben, de a magyar tiltakozáshoz és ellenlépésekhez csatlakozik Szlovákia is.
Ez kevéssé meglepő, mivel a szintén Mol-üzemeltette pozsonyi finomítót hasonlóképp a Barátságon keresztül látják el orosz olajjal, amiképp a négy éve érvényes összuniós orosz olajbehozatali tilalom alól immár EU-szerte is csak e két egység élvez brüsszeli felmentést. Robert Fico így szerdán bejelentette, hogy a belföldi igények biztosítása érdekében Szlovákia szintén véget vet az Ukrajnába irányuló gázolajkivitelének. Északi szomszédunk hivatalosan is közzétette, hogy a Mol-hátterű Slovnaft megkeresésére 250 ezer tonna nyersolajat felszabadítanak saját biztonsági készleteikből. A szlovák miniszterelnök egyébként vasárnap a kijevi lépések mögött az Ukrajna EU-csatlakozását gátló magyar álláspontot engedte sejtetni, jelezvén, hogy Pozsony, ha feltételekkel is, de Ukrajna uniós integrációját nem ellenzi.Orosz támadás miatt két hete leállt a Barátság kőolajvezeték, Szijjártó Péter nem árulta el, miért hallgatott eddig
Szijjártó Péter az „uniós szabályokra” hivatkozva újfent azt követelte Horvátországtól, hogy az ország déli olajellátását biztosító Adria-vezetéket is nyissa meg a tenger felől megrendelt orosz olajszállítmányok előtt. Annak érdekében, hogy ennek „érvényt szerezzenek”, szlovák kollégájával együtt az Európai Bizottsághoz fordult. Ante Susnjar horvát energiaügyi miniszter az X-en maró gúnnyal üdvözölte, hogy az Adria szállítási képességeit lekicsinylő eddigi magyar kormányzati álláspont hirtelen uniós kötelezettséggé vált. A horvát tárcavezető örömét fejezte ki, hogy Szijjártó Péter immár az uniós jogra hivatkozik és biztosított afelől, hogy zágrábi vezetés az uniós és az amerikai szankciós szabályokat is tiszteletben tartva a térség ellátás biztonságának fenntartása érdekében cselekszik.
Brüsszel az orosz olajbehozatali tilalom alóli magyar és szlovák felmentés miatt aligha gördít akadályt a Mol Adrián keresztüli orosz olajbehozatala elébe. De tegnapi jelzéseik szerint kifejezetten sürgetik a Barátság újraindítását is. Washington ugyanakkor egyelőre nem mutatott zöld jelzést Zágrábnak. Igaz, Szijjártó Péter szerint ez is adott. A külügyi tárcavezető szavai alapján a Mol 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg, ami március elejére érhet a horvát kikötőbe és további mintegy két hét múlva érkezhet meg a két molos finomítóba.
Szijjártó azért kamuzza Kapitányt, amit valójában Orbán hazudik
Szijjártó Péter immár szinte egymásba érő nyilatkozatainak sajátos színfoltjaként kedd éjjel „óriási kamunak” nevezte a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője, Kapitány István egy aznapi, általa neki tulajdonított nyilatkozatát. Eszerint Magyarország egy forrásból szerezné be az olajat, miközben a külgazdasági és külügyminiszter feddése szerint az Adria kőolajvezeték felől is kapunk nyersanyagot. Kevéssé érdekes, hogy az egykori Shell-alelnök nem ezt mondta, csupán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországnak 4 éve volt felkészülni a több lábon állásra. Egyszersmind biztosított afelől, hogy a Tisza kockázatmentessé teszi a kőolajellátást is. Az jóval figyelemre méltóbb, hogy amikor Orbán Viktor 2022-ben egy berlini előadásán azt állította, hogy „a cső egyik vége Oroszországban van, a másik Magyarországon és nincs másik cső”, illetve amikor egy Donald Trumphoz írt tavalyi levelében azt állította, hogy „fizikailag nincs lehetőségünk” máshonnan, mint Oroszországból, olajbeszerzésre, Szijjártó Péter a lehető legteljesebb támogatásáról biztosította főnökét.