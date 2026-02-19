Daganatos betegeket károsított meg házi injekciókkal és álkezelésekkel egy bűnszervezet

kuruzslás;álorvos;injekció;

2026-02-19 10:15:00 CET

Orrspray és tabletta is volt a készleten, amelyet ugyancsak ők maguk állítottak elő házilag.

Emberen elvégezhető kutatás szabályainak megszegése és kuruzslás bűntettével gyanúsítják azt a hét embert, akiket nemrégiben fogtak el a rendőrök - közölte egy csütörtöki Facebook-posztban a Rendészeti Államtitkárság.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) derítette fel, hogy a 72 éves M. György és társai egy érdi garázsban állították elő az illegális szereket, majd az Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozóival együttműködve feltárták a teljes hálózatot és lezárták az ügyet. A nyomozás adatai szerint a 72 éves férfi és fia Tolerin néven kezdett immunerősítő készítményt gyártani, amely jelenleg sem forgalomba hozatali engedéllyel, sem klinikai vizsgálati engedéllyel nem rendelkezik, a gyártást megfelelő szakértelem nélkül végezték. Az ampullákba töltött készítményt a hozzájuk forduló betegeknek injekció formájában adták be.

A „kezelésért” 30 ezer forintot kértek alkalmanként.

A néhai Bertók Lóránd, kétszeres akadémiai díjas, Széchenyi-díjas professzor és kutatócsoportja által évtizedek alatt kifejlesztett Tolerin kizárólagos tulajdonjogát M. György sajátjaként tüntette fel. Az alagsori tárolóból kialakított „rendelőben” fogadta a pácienseket, ahol „megvizsgálta” és „diagnosztizálta” őket, majd egyéni terápiát javasolt, és indokolt esetben a szintén általuk előállított orrsprét vagy tablettát is „felírta”. Az injekciót vagy infúziót ő maga, illetve egyik társa adta be vagy kötötte be.

Több beteg fájdalmat és különféle elváltozásokat jelzett, amelyekre M. György a készítmény lassú felszívódásával magyarázott, valamint azzal, hogy azok nem az általuk beadott injekcióktól vannak.

A rendőrök Érden, Budapesten, valamint Fóton ingatlanokat kutattak át. Jelentős mennyiségű bizonyíték került a bűnjelraktárba. Az NNI munkatársai vagyonvisszaszerzés keretében több mint 100 millió forint készpénzt és gépkocsit foglaltak le, továbbá bankszámlákat és ingatlanokat vettek zár alá.



A banda mindegyik tagja szabadlábon védekezik.