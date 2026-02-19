Otthon Start: 34 év az átlagéletkor

kormányinfó;

Otthon Start Program: átlépte a 25 ezres számot a már folyósított fix 3 százalékos kölcsönök száma. A program 5 hónap alatt 30 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését, fenntartása fontos és indokolt. Az átlagéletkora a felvevőknek 34 év, az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint. A program pozitív hatással volt az albérletpiacra, gyakorlatilag stagnálnak az árak, és az ingatlanárak növekedése is kisebb volt, mint 1 éve.