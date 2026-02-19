Gulyás Gergely a halál csókjának nevezte Ukrajna EU-csatlakozását

kormányinfó;

2026-02-19 10:27:00 CET

Az Orbán-kormány utálja az ukránokat. Ennyi.

Az ATV arról faggatja a Miniszterelnökséget minisztert, érte-e nyomás Marco Rubio amerikai külügymniniszter részéről Orbán Viktort és számít-e rá Donald Trumptól, hogy ne gördítsen akadályt Ukrajna EU-csatlakozása elé.

Gulyás Gergely elmondta, az Orbán-kormány érti, hogy Oroszországnak és az Egyesült Államoknak Ukrajna uniós csatlakozása nem fáj, az oroszok nyilván még örülnek is neki, hiszen „az Európai Unió irányába egy halálos csók”, ugyanakkor Európának is vannak érdekei, és ezeket ma Magyarország képviseli, amikor határozottan nemet mond az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére is. Az ezzel kapcsolatos kormányzati elkötelezettséget semmi nem szemlélteti jobban, mint az az országgyűlési határozati javaslat, amelyet a külügyminiszter és a Fidesz frakcióvezetője közösen nyújtott be az országgyűlésnek, és amelyben minden indokolás, kormányzati álláspont világosan szerepel.