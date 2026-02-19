Az ukránok csak ígérgettek

kormányinfó;

2026-02-19 10:38:00 CET

Az Index kérdésére Gulyás Gergely közölte, szerinte nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával, ahogy az is: a müncheni biztonsági fórum alkalmas volt arra, hogy zárt ajtók mögött is megígérjék a orosz energiahordozókról való leválást. Az Európai Bizottság - folytatta - nem az uniós tagállamokat védi, hanem Ukrajna érdekeit képviseli a tagokkal szemben, ami abszurd. Az is tény, hogy Magyarország földgázt és áramot is szállít Ukrajnába, választási lehetőségként minden lehetőséget tekintetbe kell venni, koordinálva Szlovákiával. Felidézte, a Mol folyamatos kapcsolatban volt Ukrajnával, ami folyamatosan ígérgetett.