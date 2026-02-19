Az Orbán-kormány az EU-hoz fordul az ukránok elleni konfliktusban

kormányinfó;

2026-02-19 11:11:00 CET

Tervezi az Orbán-kormány, hogy az EU-hoz forduljon? - tette fel a kérdést a Magyar Nemzet. Gulyás Gergely közölte, függetlenül attól, van-e értelme, igen, hiszen egy EU-tagjelölt állam a szabályokat durván megszegi.