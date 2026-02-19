Gulyás Gergely nem felelt egyértelműen, felmondja-e az Orbán-kormány a Shell-lel kötött gázvásárlási szerződést

Gulyás Gergely;

2026-02-19 11:18:00 CET

Kitért azon kérdés elől a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az Orbán-kormány felmondja-e a Shellel kötött gázvásárlási szerződést. Bár a Blikk kétszer is megkérdezte, ennek ellenére Gulyás Gergely megpróbált kibújni a kérdés alól. Helyette inkább arról beszélt, hogy a magyar állam döntően egyébként logikusan a Moltól vásárol.

Az újbóli visszakérdezésre azt mondta, szívesen megnézi, milyen szerződései vannak az államnak a Shell-lel, de ebből nem lesz sok.