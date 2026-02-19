Amit Gulyás Gergely eddig videókban látott, az szerinte valójában meg sem közelíti a háború borzalmait

kormányinfó;

A Fidesz mesterséges intelligenciával készített kampányvideójáról a miniszter azt mondta: ha lehet, először megnézné, de az, amit ő eddig videókban látott valójában meg sem közelíti a háború borzalmait. Havonta 36 ezer ember hal meg vagy válik harcképtelenné, ez a háború emberi dimenziója - szögezte le.

A kampányvideón egy kislány arról faggatja a konyhában éppen gombát szeletelő édesanyját, hogy mikor ér haza az apja, amire az édesanya úgy felel, hogy nemsokára. Ezután azt látni, ahogy a magyar egyenruhás katonákat helikopterrel viszik a frontra, ahol egy második világháborúból ismert náci egyenruhát viselő tiszt lövi fejbe a kislánya fényképét szorongató apát. „A háború mindenkitől csak elvesz. Ne kockáztassunk! A Fidesz a biztos választás.”

Magyar Péter gyomorforgatónak nevezte a kampányvideót. „Gyerekekkel, kivégzéssel, félelemkeltéssel játszani, ez nem politika, ez lelketlen manipuláció! Gyomorforgató, megbocsáthatatlan és mélységesen felháborító” – írta a Tisza Párt elnöke a Facebookon.

Az Orbán Viktor múlt szombati támogató videóján szereplők közül a szereplők miket követtek el? Gulyás Gergely közölte, örül az önkritikának, néhány nap alatt ugyanis „a balliberális sajtó” az ellenkezőjét képviseli annak, amit eddig képviseltek. Akkor mégiscsak van egy egységes mérce - állapította meg. A felvetésre, hogy itt közszereplőkről van szó, leszögezte, a közszereplőknek is vannak személyiségi jogai. Ő semmi olyan információt nem közölt, ahol egy bűncselekmény elkövetése egy személlyel összefüggésbe hozható lett volna - szögezte le a miniszter