Nem tetszett Novák Elődnek a sokszínűséget hirdető kóla a parlament bizottsági ülésein, ásványvíz került a helyére

Parlament;Novák Előd;Szabó Szabolcs;

2026-02-19 14:34:00 CET

Szabó Szabolcs szerint a Mi Hazánk alelnöke azzal a javaslattal fordult Kövér Lászlóhoz, hogy tüntessék el az LMBTQ üdítőket az ülésekről.

Ma volt a Házbizottság egyik utolsó ülése, érdekes tapasztalat volt részt venni ezeken ebben a ciklusban – írja Szabó Szabolcs a Facebook-oldalán. Az ellenzéki országgyűlési képviselő hozzátette, mivel ezek nem nyilvános ülések, majd az emlékirataiban számol be a részletekről.

Előzetesként bejegyzésében azt írja: a Házbizottság üléseit gyakran a Novák Előd által elővezetett javaslatok „színesítették”.

„Vagy két éve egyszer azzal a javaslattal fordult Kövérhez (házelnökként ő a bizottság elnöke), hogy tüntessék el az LMBTQ üdítőket a bizottság üléseiről. Novákot ugyanis zavarta, hogy egy, a sokszínűséget akkor még bátran felvállaló, nagy multi cég kólája és rostot gyümölcslevei is ott vannak az asztalon. Mondanom sem kell, hogy a következő üléstől kezdve csak ásványvíz volt az asztalon” – idézte fel a politikus.