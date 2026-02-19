21 Kutatóközpont: A magyarok 23 százaléka elhiszi, hogy a Tisza Párt győzelme esetén hazánk háborúba lépne

Fidesz;háború;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2026-02-19 14:14:00 CET

Ugyancsak 23 százalék nem tudott, vagy nem akart véleményt alkotni a kérdésben.

A társadalom 23 százaléka gondolja azt, hogy a Tisza Párt győzelme esetén Magyarország háborúba lépne, 54 százalék nem. 23 százalék pedig nem tudott, vagy nem akart véleményt alkotni a kérdésben – derül ki a 21 Kutatóközpont 2026. január 28 és február 2. között, közösségi finanszírozásból készült kutatásából.

Szavazótáborok szerinti bontásban azt látni, hogy

természetesen a Tisza-szavazók egyöntetűen elutasítják a feltételezést,

az egyéb pártok szavazóinak is 60 százaléka idegenkedik a gondolattól (18 százalékuk ugyanakkor ezt hiszi),

a pártnélküliek már megosztottabbak, 17 százalékuk látja úgy, hogy a Tisza győzelme háborút hozna, 36 százalék nem gondolja ezt, azonban 47 százalékuk nem tudja, hogy mire számítson,

míg a kormánypártiak 58 százaléka gondolja úgy, hogy háborúba sodorná az országot egy Tisza-kormány, 15 százalékuk jutott az ellenkező álláspontra, 28 százalékuk pedig nem tudja eldönteni a kérdést.

Az elemzés kiemeli: ha úgy nézzük, hogy a Fidesz fő kampányüzenetével ennyien értenek egyet, akkor inkább kevésnek tűnik az arány. Ha azonban belegondolunk az állítás súlyosságába, és valódi értelmébe, akkor nagyon sok. Arról nem szólnak az adatok, hogy mennyire biztosak ebben a válaszadók, hogy mennyit gondolkodtak a kérdésen, és mennyire szilárd a véleményük.