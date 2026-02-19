Budapest;Karácsony Gergely;születésnap;Kurtág György;villamosok;köszöntés;100 év;

2026-02-19 14:42:00 CET

Villamosokon felcsendülő zongoradarabbal és Mácsai Pál hangjával köszönti a főváros a 100 éves Kurtág Györgyöt

A lengendás zeneszerzőnk születésnapi jókívánságai stílszerűen a Müpa, a BMC és a Zeneakadémia környéki járatokon hallhatók csütörtökön.