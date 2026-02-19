Villamosokon felcsendülő zongoradarabbal és Mácsai Pál hangjával köszönti a főváros a 100 éves Kurtág Györgyöt

Pár évvel ezelőtt, a karácsonyi szünetben felhívott Kurtág György, és Mozartot zongorázott nekem és a családomnak a telefonba. Óriási megtiszteltetés, hogy a minap személyesen is köszönthettem a mestert, Budapest díszpolgárát, a világ egyik legjelentősebb és legtöbbet játszott kortárs zeneszerzőjét a 100. születésnapja alkalmából – írta Karácsony Gergely a Facebookon „élete legszebb karácsonyi ajándékáról”.
A főpolgármester felidézte, hogy Kurtág György 1945-ben útlevél nélkül szökött Romániából Budapestre, és azóta meghódította a világ összes jelentős komolyzenei színpadát. – Nincs olyan díj, amit ne kapott volna meg, többek között a zenei Nobel-díjként számon tartott Ernst von Siemens-díjat. A sors azzal is elismerte a tehetségét, hogy 72 évig élt házasságban Kurtág Márta legendás zongoraművésszel, és hogy a mai napig aktívan komponál. Mi pedig ámulunk a teremtés csodáján – tette hozzá.
Karácsony Gergely a személyes hangvétel mellett bejelentette, hogy Budapest azzal tiszteleg díszpolgára előtt, hogy a MÜPA, a BMC – Budapest Music Center és a Zeneakadémia környéki villamosokon felcsendül egy rövid részlet az egyik legendás zongoradarabjából, és a város Mácsai Pál hangján köszönti a 100 éves mestert.