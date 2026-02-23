Két hangversenyt lehet a zeneszerző századik születésnapja alkalmából rendezett koncertek közül igazán fontosnak nevezni, az egyik a nevezetes alkalommal, a másik egy nappal később hangzott el a Müpában. Utóbbi jelentősége, hogy ekkor az új operát is bemutatták.
A lengendás zeneszerzőnk születésnapi jókívánságai stílszerűen a Müpa, a BMC és a Zeneakadémia környéki járatokon hallhatók csütörtökön.
Századik születésnapját ünnepli ma Kurtág György, az elmúlt évtizedek magyar és egyetemes zenetörténetének kiemelkedő alakja. Munkásságáról Gőz László és Keller András beszélt lapunknak.
Atlantában ma nagy koncerttel köszöntik Georgia állam kedvenc mogyorófarmerét.
Szabó Magda tudta, hogy mi az irodalom és hogy kicsoda kell legyen az író - hangsúlyozta a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának elnöke az írónő születésének 100. évfordulóján, a Farkasréti temetőben lévő sírjánál rendezett megemlékezésen.