Életfogytiglani börtönre ítélték a volt dél-koreai elnököt

Jun Szogjolt lázadással és hatalommal való visszaéléssel vádolják. Az ügyészség ugyan halálbüntetést kért a korábbi államfőre, de kivégzésre csaknem három évtizede nem volt példa.

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte csütörtökön a szöuli bíróság Jun Szogjol volt dél-koreai elnököt, aki 2024 decemberében szükségállapotot akart bevezetni az országban. Az egykori államfőt lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találta bűnösnek a testület, amely egyúttal 30 év börtönbüntetésre ítélte Kim Jonghjun akkori védelmi minisztert is, aki a vád szerint kulcsszerepet vállalt a lázadási kísérletben. A korábbi államfő egyik védője az ítélethirdetés után azt mondta, a döntés „csak egy előre megírt forgatókönyvet követett”, és hangsúlyozta, hogy az ügyben nem volt elég bizonyíték.

A tárgyalást a televízió élőben közvetítette. Az ítélet nem jogerős. A per során az ügyészség halálos ítéletet kért a 65 éves volt elnökre, a többi között azzal az indokkal, hogy Jun döntése az ország demokratikus berendezkedését veszélyeztette, valamint amiatt, hogy a vádlott nem mutatott semmiféle megbánást amiatt, hogy megpróbálta felfüggeszteni az alkotmányos jogokat. A volt elnök már korábban tagadta az ellene felhozott vádakat és azzal védekezett a perben, hogy a szükségállapot kihirdetése a mindenkori elnök jogkörébe tartozik, és ezt ő azért tette meg, hogy figyelmeztesse az ellenzéki pártokat, mert szerinte akadályozták a kormány működését.

Bár a lázadás vádja Dél-Koreában rendkívül súlyos következményekkel járhat, beleértve a halálbüntetést is, Dél-Koreában 1997 óta nem hajtottak végre kivégzést. Amint arról mi is beszámoltunk, a tavaly július óta börtönben lévő exelnököt januárban már öt év börtönbüntetésre ítélték az igazságszolgáltatás akadályozása, hivatali hatalommal való visszaélés miatt. Jun Szogjolt azt követően mozdították el hivatalából, hogy 2024 decemberében szükségállapotot hirdetett, amelynek hatálya mindössze néhány óráig tartott, mert a parlament megszavazta a rendkívüli jogrend feloldását, majd az elnök elleni alkotmányos vádeljárást is, amelyben felfüggesztették hivatalából és büntetőeljárást indítottak ellene.