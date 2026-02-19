Donald Trump teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort a Béketanács alakuló ülésén

Washington;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;Béketanács;

2026-02-19 16:36:00 CET

Nagyszerű vezetők vannak a köreinkben – állapította meg az amerikai elnök Washingtonban. Megjegyezte, vannak, akiket nem hívtak meg, mert csak gondot okoztak volna, a magyar kormányfőről pedig elmondta, „elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében”.

A Béketanács az egyik legfontosabb és legnagyobb következményekkel járó tanács, amit eddig létre hoztunk, komolyan dolgoztunk ezen az itt jelen lévő vezetőkkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Washingtonban, a szervezet alakuló ülésén. – Amit csinálunk, az a béketeremtés, könnyű ezt kimondani, de nehéz megvalósítani – hangsúlyozta, kiemelve, hogy már 8 háborúnak vetett véget, remélhetőleg pedig a kilencedik is eljön, amiről azt gondolta, könnyebb lesz.

Hozzátette, kiváló kapcsolatot ápol sokakkal a jelen lévők közül, nagyszerű vezetők vannak a köreikben, kiemelkedő baráti kapcsolata van velük. Megjegyezte, vannak, akiket nem hívtak meg, „mert csak gondot okoztak volna”. Láttam már nagy, befolyásos tanácsokat, de azok semmik ehhez képest – állapította meg. Beszélt arról is, azért dolgoznak, hogy egy fényesebb jövőt teremtsenek a gázai emberek számára, a Közel-Kelet számára, az egész világ számára. Vezetők nagylelkű összegeket szánnak ennek a célnak, az Egyesült Államok is így tesz.

Az amerikai elnök hosszan sorolta és köszöntötte a jelen lévő vezetőket,

Orbán Viktorról pedig elmondta, teljes támogatását élvezi Magyarországon.

– Azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez, elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében – hangsúlyozta, majd megismételte, teljes mellszélességgel támogatja a magyar kormányfőt. – Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. Milei kicsit hátrányban volt, és hát gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert – utalt az Orbán Viktor mellett ülő argentin elnökre, majd a magyar kormányfőnek címezve közölte, „azt gondolom, hogy te is nagyon jól fogsz teljesíteni”, „nagyszerű országot vezetsz”.

Trump felidézte, tombolt a gázai háború, amikor hivatalba lépett, és a jelen lévők közül sokan hozzátettek ahhoz, hogy vége legyen a konfliktusnak. Úgy vélte, a Hamász teljesíti majd a lefegyverzési kötelezettségeket, ha nem, komolyan fel fognak lépni ellenük. Irán kapcsán – folytatta – még munkát kell végezni, nem engedhetjük meg, hogy atomfegyverrel rendelkezzen az ország, ezt meg is mondtuk nekik.

Béke van a Közel-Keleten – hangsúlyozta, hozzátéve, ideje, hogy Irán is csatlakozzon az úton, mely elvezet a kitűzött célokhoz, de ha nem teszi, akkor is elérik ezt a célt.

Donald Trump leszögezte, ősi sebeket tudnak majd begyógyítani a tevékenységük nyomán, az ENSZ-szel karöltve, mely nagy potenciállal rendelkezik. Fontosnak nevezte az ENSZ megerősítését, és közölte, financiálisan is támogatni fogják a szervezetet.

Mint megírtuk, Donald Trump testülete eredetileg a gázai tűzszünet felügyeletére jött létre, de potenciálisan kihívást jelenthet az ENSZ szerepére a globális békefenntartásban. A kezdeményezés ugyanis messze túlmutat a gázai konfliktuson, és olyan strukturális szabályokat tartalmaz, amelyek precedens nélküli hatalmat koncentrálnak Trump kezében – még hivatali idejének lejárta után is.

Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár szerdán tudatta, hogy a Vatikán nem vesz részt a Béketanácsban, és a válsághelyzetek kezelésére irányuló erőfeszítéseket az ENSZ-nek kellene irányítania. Nem sokkal korábban Ausztria is jelezte, hogy nem kíván csatlakozni a Béketanácshoz. Christian Stocker osztrák kancellár külpolitikai szóvivője kiemelte, országa szívesen hozzájárul a Közel-Kelet tartós békéjéhez, de egy együttműködő, multilaterális rendszer elkötelezett támogatójaként és az ENSZ négy székhelyének egyikeként nem akar párhuzamos struktúrák létrehozásában részt venni. A meghívott európai uniós tagállamok közötti egységes álláspont üdvös lett volna – mondta még a szóvivő, utalva arra, hogy mások mellett Németország és Franciaország például elutasította a részvételt, de Magyarország és Bulgária csatlakozott a kezdeményezéshez, míg Olaszország és Görögország megfigyelőként készült részt venni az ülésen. Arról Bécs még nem döntött, hogy megfigyelői szerepkörben részt fog-e venni a tanácskozáson.