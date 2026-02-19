VSquare: Lázár János választás előtti végkiárusításra készül Budapesten

Budapest;MÁV;Lázár János;értékesítés;pályaudvarok;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2026-02-19 21:35:00 CET

Az oknyomozó portál szerint az Orbán-kormány terveket dolgozott ki a budapesti főpályaudvarok körüli állami tulajdonú ingatlanok értékesítésére az április 12-i választásokat megelőző hetekben.

Lázár János választás előtti végkiárusításra készül Budapesten – írja Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró a Facebook-oldalán.

A VSquare legfrissebb hírlevelében megjelent cikkében két, az előkészületekről értesült forrásra hivatkozva azt írja, hogy az Orbán-kormány terveket dolgozott ki a budapesti főpályaudvarok körüli állami tulajdonú ingatlanok értékesítésére az április 12-i választásokat megelőző hetekben.

Információi szerint az erőfeszítéseket Lázár János Építési és Közlekedési Minisztériuma (ÉKM) koordinálja, amely utasította a MÁV-ot és az állami vagyonkezelőt,

hogy gyorsított eljárásban szabaduljanak meg a főváros négy főpályaudvara – a Keleti, a Nyugati, a Déli és a Kelenföld – körüli kihasználatlan, elhanyagolt és fejlesztetlen telkektől és jórészt elhagyott, nem használt épületektől.

Az értékesítést szervező állami cég, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. már elkezdte házon belül köröztetni a pályázati kiírás tervezetét - teszi hozzá.

Forrásai elmondása alapján a kormány eladná például

Kelenföldön az Indóházat és környékét,

illetve a Volánbusz-pályaudvar körüli rész,

a Déli mindkét oldalán lévő állami területeket,

Nyugatinál pedig a Podmaniczky utca menti sáv nagy részét.

Ez a lista azonban nem teljes.

Úgy véli, az ingatlanok együttesen sok tízmilliárd forintot érhetnek, de akár százmilliárd forint feletti is lehet a piaci érték. Olyan központi területekről van szó, melyekkel az elmúlt évtizedekben még hatalmas tervei voltak a kormánynak (pl. kormányzati negyed).

Azt írja, a budapesti csúcsértékű állami ingatlanok értékesítése korántsem újkeletű kedvtelése az Orbán-kormánynak. Az állami vagyon magánkézbe adása évek óta szisztematikusan zajlik – beleértve a végül meghiúsult mini-Dubaj projektet -, de nemrég még a Belügyminisztérium belvárosi épületét is eladták.

Panyi forrásaira hivatkozva azt írja, hogy a kormány a jelenlegi tervek szerint április 10-ig kíván szerződést kötni a leendő vevőkkel, akik a hírek szerint a hatalomhoz közel álló cégek és üzletemberek lehetnek. A sietség oka a legutóbbi független közvélemény-kutatások, valamint az Orbán-kampány által készített nem nyilvános belső felmérés eredménye lehet, amelyek szerint a kormány jelentős lemaradásban van az ellenzékkel szemben, és jelen állás szerint vesztésre áll.

Az újságíró az ÉKM-nek többek közt az alábbi kérdéseket küldte el:

Mi indokolja, hogy a választáshoz ilyen közel, ilyen nagy mennyiségben és ilyen központi elhelyezkedésű ingatlanokat kívánnak értékesíteni?

Pontosan mely területekről és ingatlanokról van szó, és mekkora bevétellel számol a minisztérium azok eladásából?

Lázár János többször utalt rá, hogy a választás után valószínűleg nem az ÉKM-et vezeti majd. Miért döntött mégis úgy, hogy ezt a projektet még a jelenlegi pozíciójában le kívánja vezényelni?

A terveket és a pályázat kiírásának vázlatát egyeztették-e kormányon belül? A tervezet járt-e már kormányülésen?

Lázár János tárcája egyelőre nem reagált a megkeresésre.