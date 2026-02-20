Tudtuk nélkül szerepelnek a Fidesz szórólapján, felháborodott több polgármester is

Fidesz;szórólap;polgármesterek;felháborodás;Törökbálint;Biatorbágy;Sóskút;

Biatorbágy, Sóskút és Törökbálint polgármestere is arról számolt be, hogy a belegyezésük nélkül használta fényképüket kampánycélokra Czuczor Gergely, a Fidesz budaörsi jelöltje.

Több polgármester is felháborodott azon, hogy Czuczor Gergely, a Fidesz budaörsi jelöltje beleegyezésük és tudtuk nélkül szerepeltette őket kampányszórólapján – írja a Telex.

A lap szerint a sort szerda délután Biatorbágy polgármestere nyitotta. „Ahogy eddig is hangsúlyoztam, ismét leszögezem: pártpolitikai kampányban nem veszek részt, nevem és fényképem a hozzájárulásom nélkül kampánykiadványokban senki nem szerepeltetheti!” – írta Kocsis József, megjegyezve, hogy maga a megjelent fotó is félrevezető, hiszen az egy sokkal korábbi rendezvényen készült.

Később felháborodva csatlakozott a sóskúti és törökbálinti polgármester is. „Szeretném tájékoztatni a település közösségét, hogy arcképem egy politikai kampánykiadványban az engedélyem nélkül jelent meg. A felhasznált fotó 2025. május 25-én készült, egy szakmai egyeztetés alkalmával, és kizárólag az adott megbeszélés dokumentálására szolgált. A kép bármilyen más célú, különösen pártpolitikai felhasználásához nem járultam hozzá” – közölte csütörtök este Mészáros József, Sóskút polgármestere.

A törökbálinti polgármester a közösségi oldalán szintén arról számolt be, hogy a fideszes kiadványban tudta és hozzájárulása nélkül publikálták a fényképét kampánycélokra. „Meg sem kérdeztek a dologról, sőt még szóba se jött ilyen, és egyértelművé teszem: semmi ilyesmibe nem mennék bele” – írta Szőke Péter. „Határozottan kérem az érintetteket, hogy azonnal hagyják abba ezeknek a szórólapoknak a terjesztését” – tette hozzá a városvezető, aki „példátlannak és felháborítónak” nevezte a történteket.