Gödény György pártja indulna a választáson, mind a 106 választókerületben jelöltet állítana

választás;jelöltállítás;kamupártok;Gődény György;

2026-02-20 07:10:00 CET

A koronavírus-járvány idején vírusszkeptikus, oltásellenes nézeteivel ismertté vált Gődény György fémjelezte Normális Élet Pártja ismét ott lehet szavazólapon.

Várhatóan pénteken jelenti be a Gödény György-féle Normális Élet Pártja (NÉP), hogy elindul a 2026-os országgyűlési választásokon is – számol be a 444.

A lap emlékeztet: az oltásellenes, oroszpárti üzeneteket is hirdető párt négy éve úgy indult, hogy hamis ajánlásokat adott le, de olyan is előfordult, hogy ajánlóívükön halottak adatai is szerepeltek. Gődény korábbi pártja, a Közös Nevező ellen 153 milliós költségvetési csalás miatt nyomoztak, mivel nem fizették vissza az állami támogatást.

Négy éve 39 720 szavazattal 0,70 százalékot sikerült elérniük, amivel épp lecsúsztak az állami támogatásról. Ennek ellenére a pénteki kampányindító eseményükről szóló meghívójukban eredményesnek értékelik a 2022-es eredményt, ezért idén már 80 helyett mind a 106 választókerületben képviselőjelöltet állítanának.

A lap szerint a Nemzeti Választási Iroda ugyanakkor eddig csak 10 jelöltjüket vette nyilvántartásba. „Idén is csak mi leszünk az egyetlen párt, amely kívülállóként indul a mainstream politikai pártokkal szemben, és 36 év után először fog megtörténni, hogy a nép a NÉP-re szavaz és ott leszünk a mérleg nyelveként a parlamentben” – ígérik.

Mint arról beszámoltunk, a hónap elején nyilvántartásba vette az első jelölőszervezeteket az áprilisi országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Ekkor derült ki, hogy idén is szerepelnek majd különféle kamupártok a szavazólapon, köztük a koronavírus-járvány idején vírusszkeptikus, oltásellenes nézeteivel ismertté vállt Gődény György fémjelezte Normális Élet Pártja is.

Kamupártokkal seftelni azért nagy üzlet, mert a lista és az egyéni képviselőjelöltek után jókora mennyiségű állami támogatás jár, és bár amennyiben egy párt nem éri el a minimum egyszázalékos támogatottságot, akkor az összeget elviekben vissza kell fizetni, a hatóságok azonban nem törték magukat túlságosan, hogy visszaszerezzék a pénzeket, a kamupártok zöme pedig egyszerűen kámforrá vált a választások után. Pedig nem kis összegekről van szó: az a párt, amely mind a 106 választókerületben tudott egyéni jelöltet indítani, akár 800 millió forintot is felvehetett korábban.