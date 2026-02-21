A kép szélén

Donald Trump;Béketanács;

2026-02-21 06:00:00 CET

Nem tudjuk, mennyibe került a magyar adófizetőknek, hogy a Béketanács alakuló ülésén miniszterelnökünk felkerüljön a csoportképre, bár nem lehetett könnyű úgy fényképezni, hogy ő is látszódjék, mert az állam- és kormányfők jobb szélére helyezték, így alakja éppen hogy csak felbukkan a „történelmi” felvételen. Donald Trump ezzel is jelezte, mennyire szívén viseli magyar barátjának sorsát.

A Béketanács továbbra is egy sor kérdést vet fel, ami a magyar diplomáciát természetesen cseppet sem zavarja: csúcsszinten csak Magyarország képviseltette magát az eseményen az EU tagállamai közül. Erre még a másik „teljes jogú” tag, Bulgária sem vetemedett, mivel belpolitikai csetepaté lett a részvételből. Olaszország salamoni döntéssel alkotmányos okokra hivatkozva „megfigyelői státuszt vállalt” a tanácsban – bármit jelentsen is ez. Meloni ezzel megtartotta kivételes kapcsolatait Trumppal, de az EU-val sem ment szembe. Hasonló stratégiát követtett Szlovákia, Csehország, Románia és Ciprus: minisztert küldtek és csak megfigyelői státuszban „vesznek részt” a Béketanács munkájában.

Európa nagy része tehát távolmaradt az alakuló ülésről. Bezzeg a féldiktátorok számára ez volt a soha vissza nem térő alkalom. Úgy hiszik: ha elvtelenül behódolnak az amerikai elnöknek, akkor nyert ügyük van. Trumpnak persze nincsenek igazi barátai a nemzetközi porondon, csak önmaga érdekli. A tanácsot is azért hozta létre, hogy élete végéig világuralkodót játsszon, hódolókkal körülvéve magát, akik folyvást dicsőségét zengedezik. Az udvaroncok egymással versengve utasítják el az ENSZ-t, miközben pontosan tudják, hogy a Béketanács sosem léphet a világszervezet örökébe. Az alapító ünnepségen mindössze 22 ország képviseltette magát.

Itthon csak irigykedhettünk Pietro Parolin józan szavain. A vatikáni államtitkár pontosan azt mondta a Béketanácsról, amit egy a hagyományos világrendet tiszteletben tartó vezetőtől elvárni lehet. Kijelentette ugyanis, hogy az ENSZ feladata a világ konfliktusainak kezelése és nem a Béketanácsé. A jeruzsálemi latin pátriárka, Pierbattista Pizzaballa pedig egyebesen „kolonialista műveletnek" nevezte a tanács létrehozását, olyan testületnek, amelyben „mások döntenek a palesztinok helyett".

A Béketanács eddig amúgy sem tekinthető sikersztorinak. Miközben Trump egymilliárd dollárt vár el azoktól, akik örökös tagok kívánnak lenni, valahogy a pénz nem akar befolyni, így az amerikai elnök a napokban már arról beszélt, hogy ötmilliárd dollár jut Gáza újjáépítésére.

Trump önmaga ünnepeltetése mellett azért hozta létre a testületet, hogy dollármilliárdokat gomboljon le más országoktól. S néhány állam önként és dalolva fizet jókora pénzeket a semmire. A magyar adófizetők nem tudhatják, mennyit csorgattak be eddig a kalapba azon fénykép kedvéért, amelyen kormányfőnk szabad szemmel alig látható.

A Béketanács nem más, mint Trump milliárdos szelfipartija: a kis államok fizetik a belépőt, a kimaradók pedig csak nevetnek rajtuk. Kínjukban. Mert még mindig nem tudnak napirendre térni afelett, hová jutott a világ.