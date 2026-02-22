Virtuális világ, valódi városépítés: jóravaló civilek Kecskeméten

Felgyorsult világ, elidegenedő társadalom. Agyonhasznált szókapcsolatok, melyeknek mégis van igazságtartalmuk. A munkánk, az életünk jórészt az online térben zajlik, ahonnan egyre nehezebb kicsábítani az embereket, a Z és az Alfa generáció tagjai szinte mobiltelefonnal a kezükben cseperednek. Ha valaki egy jó lehetőséget kínál, amely arra hív, lépjünk ki a Mátrixból, a fény azért időnként felgyúl az alagút végén. Erre a helyzetre próbált megoldást keresni a kecskeméti Tedd+Add program. Részben egy virtuális városépítő játék, amely a maga nemében első Magyarországon. Másrészt – és valójában ez keltette fel a figyelmünket – egy újszerűen működő önkéntesség, közösségépítés.
Szemük a Nyugaton
A Tedd+Add közösségépítő önkéntes program nagyjából négy éve indult el Kecskeméten és a környékén, amelyet egy másfél éves, alapos tervezési folyamat előzött meg. A legnagyobb kihívás talán pont a már fentebb említett jelenség volt számukra, azaz az embereket úgy kicsábítani az online világból az offline térbe, hogy az mind a résztvevőknek, mind a városnak hasznos legyen.
„Született egy applikáció, felkutattuk a civil szervezeteket, és a középiskolákkal is megállapodásokat kötöttünk" – meséli Sárosi Gábor projektvezető. Bár sokan úgy tartják, hogy nálunk még nincs olyan erős kultúrája az önkéntességnek, mint Nyugaton, Gáborék hisznek abban, hogy a játékosítás vagy eredeti nevén gamifikáció segítségével ez megváltoztatható. A program három alappillérre épül, az önkéntesekre, a civil szervezetekre és támogatókra. Utóbbiak lehetnek magánszemélyek vagy vállalkozások.
Létrejön egy tökéletes körforgás: az önkéntesek a való életben végzett munkájukért pontokat kapnak, amelyekkel egy virtuális Kecskemétet építhetnek az applikációban. Ráadásul civil szervezeteknek ajánlhatják fel a pontokat, amelyeket a támogatók tényleges anyagi adománnyá váltanak át.
Gábor hozzáteszi, hogy a diákok a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot is teljesíthetik náluk.A honlapon sok, Kecskemét számára fontos ember – köztük az országosan ismert színész, Csapó Virág – írja le pár szóban, miért állt az ügy mellé, miért lett a program felnőtt nagykövete. Akik közül az egyik Szilágyi Áron, a helyi Leskowsky-hangszergyűjtemény vezetője. Mintegy húsz évvel ezelőtt Írországban tapasztalta meg, milyen felemelő, amikor az emberek szabadidejükben természetes módon, önzetlenül tesznek a közösségükért – idézi fel az emlékeit. Alapvetően hisz az emberi jóságban és abban, hogy a segítés vágya mindenkiben ott rejlik.
„A változásokat mindig egy kicsi embercsoport generálja, amely maga köré vonja a hasonló gondolkodású társakat. Olyan ez, mint egy fa, amelynek egyre több és nagyobb ága lesz” – fogalmazza meg a közösségépítés lényegét. Ha első kézből szeretnénk példát találni az elméletre, akkor a lehető legjobb helyen vagyunk. A hangszergyűjteménynek helyet adó épület, ahol éppen beszélgetünk, pont ilyen önzetlen önkéntességnek köszönhetően vált igazi ékszerdobozzá. A munkahelyéhez hasonlóan Áron számára a Tedd+Add is olyan, mint egy sziget, ahol az emberek őszintén figyelnek egymásra.
Egy mosoly a fizetség
„Kifejezetten jó érzés, hogy valami hasznosat tehetek a környezetemért.” Ezt az egyik önkéntes diák nagykövet, a 17 éves Miski Zsófia mondja, aki egy éve csatlakozott a csapathoz. Számára az applikáció hatalmas segítség, hiszen azon a felületen könnyedén ki tudja választani az őt érdeklő eseményeket. Hol a kecskeméti állatmenhelyeken sétáltat kutyát, hol táborokban fotóz, vagy éppen könyvosztásokon segédkezik.
Úgy véli, az önkéntesség varázsa abban rejlik, hogy bár az ember ad, de sokkal többet kap vissza: egy gyermektől egy mosolyt, egy állattól egy hálás tekintetet. Mindez hatalmas élmény számára, és biztos benne, hogy a megszerzett tapasztalatok a felnőtt életében is a hasznára válnak. Lelkesedése ragadós: az applikációt megmutatta a testvéreinek, az osztálytársainak a helyi Gróf Károlyi Technikumban, és a barátainak, akik közül sokan követték a példáját.
Jótett helyébe slágert
A Tedd+Add mára tehát, úgy tűnik, egy egyszerű programból aktívan növekvő közösséggé vált. Jelenleg több száz ember követi őket, akiknek az életkora, ahogy riportalanyainktól halljuk, a 14 évestől a 100 évesig terjed. Az önkéntesek és nagykövetek minden lehetőséget megragadnak arra, hogy a lehető legtöbb helyen beszéljenek a küldetésről. Iskolai élménynapokat tartanak, influenszerek bevonásával TikTok-videókat forgatnak, és a YouTube-on is jelen vannak. A programmal azt szeretnék üzenni, hogy az első lépéseket mindig nekünk, embereknek kell megtenni. Böngésszük a Tedd+Add YouTube-csatornáját, szívmelengető filmeket látunk kutyamenhelyen végzett munkáról, tűzifaátadásról. Újabb film: fiatal fiúk és lányok érkeznek egy bentlakásos otthonba, csevegnek, nevetve tolják a kerekesszékeket, az idős emberek szinte ragyognak a jó szótól, az ifjak társaságától.
Egy másik bejelentkezésben az egyik legnépszerűbb fiatal hazai sztár, Moriones beszél az önkéntesség fontosságáról. „Ez a nap tényleg szép, fáradt lelkemnek ajándék” – éneklik egy következő klipben; a dallam fülbemászó, slágernek is beillő, és úgy tűnik, kifejezetten a Tedd+Addnak írtak. A muzsika, az optimista világkép átragad az emberre, a képkockákat nézve szinte kedvünk támad elültetni egy fát. És közben visszacseng gondolatban a városépítő játék felvezetőjében olvasott mondat: Kecskemét sorsa a te kezedben van.