Virtuális világ, valódi városépítés: jóravaló civilek Kecskeméten

Kecskemét;fiatalok;önkéntesség;online játékok;

2026-02-22 14:11:00 CET

„Hiszek az emberi jóságban.” Egyik riport­alanyunk fogalmaz így Kecskeméten, és ezzel tulajdonképpen össze is foglalja a Tedd+Add nevű önkéntes program filozófiáját. Bár egyre nehezebb a civil szervezetek helyzete hazánkban, úgy tűnik, az egyik leginkább átpolitizált magyar városban is le lehet választani a hatalomról az alapvető emberi értékek képviseletét. Úgy tapasztaltuk, a kutyát sétáltató vagy adományruhát válogató diákot legfeljebb egyetlen ideológia járja át: adni jó dolog.

Felgyorsult világ, elidegenedő társadalom. Agyonhasznált szókapcsolatok, melyeknek mégis van igazságtartalmuk. A munkánk, az életünk jórészt az online térben zajlik, ahonnan egyre nehezebb kicsábítani az embereket, a Z és az Alfa generáció tagjai szinte mobiltelefonnal a kezükben cseperednek. Ha valaki egy jó lehetőséget kínál, amely arra hív, lépjünk ki a Mátrixból, a fény azért időnként felgyúl az alagút végén. Erre a helyzetre próbált megoldást keresni a kecskeméti Tedd+Add program. Részben egy virtuális városépítő játék, amely a maga nemében első Magyarországon. Másrészt – és valójában ez keltette fel a figyelmünket – egy újszerűen működő önkéntesség, közösségépítés.

Szemük a Nyugaton

A Tedd+Add közösségépítő önkéntes program nagyjából négy éve indult el Kecskeméten és a környékén, amelyet egy másfél éves, alapos tervezési folyamat előzött meg. A legnagyobb kihívás talán pont a már fentebb említett jelenség volt számukra, azaz az embereket úgy kicsábítani az online világból az off­line térbe, hogy az mind a résztvevőknek, mind a városnak hasznos legyen.

„Született egy applikáció, felkutattuk a civil szervezeteket, és a középiskolákkal is megállapodásokat kötöttünk" – meséli Sárosi Gábor projektvezető. Bár sokan úgy tartják, hogy nálunk még nincs olyan erős kultúrája az önkéntességnek, mint Nyugaton, Gáborék hisznek abban, hogy a játékosítás vagy eredeti nevén gamifikáció segítségével ez megváltoztatható. A program három alappillérre épül, az önkéntesekre, a civil szervezetekre és támogatókra. Utóbbiak lehetnek magánszemélyek vagy vállalkozások.

Létrejön egy tökéletes körforgás: az önkéntesek a való életben végzett munkájukért pontokat kapnak, amelyekkel egy virtuális Kecskemétet építhetnek az applikációban. Ráadásul civil szervezeteknek ajánlhatják fel a pontokat, amelyeket a támogatók tényleges anyagi adománnyá váltanak át.

Gábor hozzáteszi, hogy a diákok a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot is teljesíthetik náluk.A honlapon sok, Kecskemét számára fontos ember – köztük az országosan ismert színész, Csapó Virág – írja le pár szóban, miért állt az ügy mellé, miért lett a program felnőtt nagykövete. Akik közül az egyik Szi­lágyi Áron, a helyi Leskowsky-hangszergyűjtemény vezetője. Mintegy húsz évvel ezelőtt Írországban tapasztalta meg, milyen fel­emelő, amikor az emberek szabadidejükben természetes módon, önzetlenül tesznek a közösségükért – idézi fel az emlékeit. Alapvetően hisz az emberi jóságban és abban, hogy a segítés vágya mindenkiben ott rejlik.

„A változásokat mindig egy kicsi embercsoport generálja, amely maga köré vonja a hasonló gondolkodású társakat. Olyan ez, mint egy fa, amelynek egyre több és nagyobb ága lesz” – fogalmazza meg a közösségépítés lényegét. Ha első kézből szeretnénk példát találni az elméletre, akkor a lehető legjobb helyen vagyunk. A hangszergyűjteménynek helyet adó épület, ahol éppen beszélgetünk, pont ilyen önzetlen önkéntességnek köszönhetően vált igazi ékszerdobozzá. A munkahelyéhez hasonlóan Áron számára a Tedd+Add is olyan, mint egy sziget, ahol az emberek őszintén figyelnek egymásra.

Egy mosoly a fizetség

„Kifejezetten jó érzés, hogy valami hasznosat tehetek a környezetemért.” Ezt az egyik önkéntes diák nagykövet, a 17 éves Miski Zsófia mondja, aki egy éve csatlakozott a csapathoz. Számára az applikáció hatalmas segítség, hiszen azon a felületen könnyedén ki tudja választani az őt érdeklő eseményeket. Hol a kecskeméti állatmenhelyeken sétáltat kutyát, hol táborokban fotóz, vagy éppen könyvosztásokon segédkezik.

Úgy véli, az önkéntesség varázsa abban rejlik, hogy bár az ember ad, de sokkal többet kap vissza: egy gyermektől egy mosolyt, egy állattól egy hálás tekintetet. Mindez hatalmas élmény számára, és biztos benne, hogy a megszerzett tapasztalatok a felnőtt életében is a hasznára válnak. Lelkesedése ragadós: az applikációt megmutatta a testvéreinek, az osztálytársainak a helyi Gróf Károlyi Technikumban, és a barátainak, akik közül sokan követték a példáját.

Jótett helyébe slágert

A Tedd+Add mára tehát, úgy tűnik, egy egyszerű programból aktívan növekvő közösséggé vált. Jelenleg több száz ember követi őket, akiknek az életkora, ahogy riportalanyainktól halljuk, a 14 évestől a 100 évesig terjed. Az önkéntesek és nagykövetek minden lehetőséget megragadnak arra, hogy a lehető legtöbb helyen beszéljenek a küldetésről. Iskolai élménynapokat tartanak, influenszerek bevonásával TikTok-videókat forgatnak, és a YouTube-on is jelen vannak. A programmal azt szeretnék üzenni, hogy az első lépéseket mindig nekünk, embereknek kell megtenni. Böngésszük a Tedd+Add YouTube-csatornáját, szívmelengető filmeket látunk kutyamenhelyen végzett munkáról, tűzifaátadásról. Újabb film: fiatal fiúk és lányok érkeznek egy bentlakásos otthonba, csevegnek, nevetve tolják a kerekesszékeket, az idős emberek szinte ragyognak a jó szótól, az ifjak társaságától.

Egy másik bejelentkezésben az egyik legnépszerűbb fiatal hazai sztár, Moriones beszél az önkéntesség fontosságáról. „Ez a nap tényleg szép, fáradt lelkemnek ajándék” – éneklik egy következő klipben; a dallam fülbemászó, slágernek is beillő, és úgy tűnik, kifejezetten a Tedd+Addnak írtak. A muzsika, az optimista világkép átragad az emberre, a képkockákat nézve szinte kedvünk támad elültetni egy fát. És közben visszacseng gondolatban a városépítő játék felvezetőjében olvasott mondat: Kecskemét sorsa a te kezedben van.

Állami szektorban civilkéntA Tedd+Add programot a helyi AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. álmodta meg és koordinálja. A kft.-t azzal a céllal alapították, hogy fejlessze a helyi gazdaságot, pályázzon, kapcsolatokat alakítson ki. A ketchup.hu hírportál cikkében arról olvashatunk, hogy később a fideszes vezetésű önkormányzat is csatlakozott a céghez tulajdonosként.

Önkéntesség itthon és külföldönA Központi Statisztikai Hivatal két évvel ezelőtti adatai szerint Magyarországon egyre elterjedtebb az önkéntes munka. Míg 2011-ben a 15–74 évesek 28 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a megelőző egy évben végzett önkéntes tevékenységet, ez az arány 2022-ben kissé magasabb, 31 százalék volt. Abban az évben hazánkban 2,278 millió ember végzett alkalomszerűen vagy rendszeresen ilyen áldozatos tevékenységet. Ennél is jobb hír, hogy ez a létszám 2020-hoz képest 50 ezerrel növekedett. Az International Labour Organization portál szerint a világon havonta 2,1 milliárd ember végez önkéntes munkát. Az arány Afrikában a legmagasabb, majdnem 59 százalék. A nemzetközi statisztikák az informális segítségnyújtást is önkéntességnek tekintik, Afrikában pedig kiterjedtek a családi és faluközösségi kapcsolatok, a kölcsönös segítés a mindennapok része. Ázsiában, a Csendes-óceán térségében és Amerikában az önkéntesek aránya körülbelül 30-32 százalék. Európában, Közép-Ázsiában és az arab államokban a legalacsonyabb a becsült önkéntes munka aránya, 24 százalék.