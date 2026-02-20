Válságos a közlekedési helyzet Nyugat-Magyarországon a havazás miatt

időjárás;baleset;hóhelyzet;tömegközlekedés;Volánbusz;MÁV-csoport;

2026-02-20 10:48:00 CET

A tömegközlekedési járatok küzdenek az időjárási nehézségekkel.

Árokba csúszott a MÁV-csoport egyik busza pénteken, a 76-os úton - közölte egy pénteki tájékoztatásában a közlekedési vállalat.

A busz vezetőjén kívül 10 utas könnyű, kettő pedig súlyos, végtagtörésekkel járó sérüléseket szenvedett. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.

Közölték, hogy az időjárási helyzet egyelőre folyamatosan romlik, ráadásul az esetleges haváriahelyezeteknél a mentés is megnehezült, a MÁV-csoport erősítő buszai sem tudnak minden helyszínt megközelíteni. Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet, így a MÁV-csoport mindenkit arra kér, hogy aki teheti, ne induljon útnak, különösen Vas vármegyében, Zala vármegye északi részén (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térsége), Veszprém vármegye nyugati részén (Sümeg, Devecser, Pápa), illetve Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részén (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár) részén.

A legfrissebb jelentések szerint 16 Volán-járat szenvedett balesetet, a többségük árokba csúszott.