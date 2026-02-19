Letartóztattak egy gyermekorvost és asszisztensét, mert pénzért hamisan igazolták a kötelező oltások beadását

rendőrség;letartóztatás;vesztegetés;Pest vármegye;anya;tettenérés;gyermekorvos;asszisztens;kötelező oltás;

2026-02-19 20:18:00 CET

A rendőrök hétfőn érték tetten a doktornőt, munkatársát és egy vesztegető anyát, akiket őrizetbe vettek.

Vesztegetés elfogadása miatt indult eljárás a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján egy Pest vármegyében praktizáló gyermekorvos, asszisztense ellen, akik szülők kérésére nem adták be a kicsiknek a kötelező védőoltásokat, azonban az oltási könyvbe és az EESZT-rendszerbe olyan bejegyzést tettek, mintha megtörtént volna, alkalmanként 20-40 ezer forintért – írja a police.hu.

– A doktornő a gyanú szerint az ország több pontjáról fogadott a praxisába gyerekeket, akiknek a szülei ajánlás alapján keresték fel őt. Így érkezett hozzá – telefonos egyeztetés után – február 16-án egy Somogy vármegyei nő és annak barátnője, akik szintén azt vállalták, hogy fizetnek azért, hogy gyermekük csak papíron kapja meg az oltást, a valóságban ne. Nem volt szerencséjük, mert a nyomozók is megérkeztek a rendelőbe, akik elfogták a doktornők, az asszisztensét és az anyukát is, aki a hétfői találkozót leegyeztette – olvasható a rendőrségi közleményben

A nyomozók a rendelőben – különböző borítékokban – közel 700 ezer forintot, előjegyzési naplókat, nyilvántartásokat, oltási könyv másolatokat és egy telefont foglaltak le. Kezdeményezték a doktornő és segítője letartóztatását, amit a bíróság csütörtökre elrendelt. Ellenük üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása és közokirat-hamisítás miatt, az anya ellen pedig vesztegetés és közokirat-hamisítás miatt folytatja az eljárást a nyomozóhatóság.