Na de mi lett a hóval?

A hó rákényszerít minket, hogy levegyük a lábunkat a gázról. A média által festett káosz és világvége helyett a legtöbb helyen csak lassulás van. Előkerülnek a szánkók, épülnek a hóemberek. Ez az a pillanat, amikor a természet emlékeztet minket: lehetne ezt élvezni is. Csöndesen vagy harsányan, de élvezni.