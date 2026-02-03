Karácsony Gergely szerint a fővárosban folyamatosan takarítják a havat, ami kora délután még a város legforgalmasabb útvonalain sem látszott, igaz a tömegközlekedésben nem voltak jelentős fennakadások. Magyarország autópályáin, közútjain egyre több a közlekedési baleset.
A hó rákényszerít minket, hogy levegyük a lábunkat a gázról. A média által festett káosz és világvége helyett a legtöbb helyen csak lassulás van. Előkerülnek a szánkók, épülnek a hóemberek. Ez az a pillanat, amikor a természet emlékeztet minket: lehetne ezt élvezni is. Csöndesen vagy harsányan, de élvezni.
Ez a nemzetek korszaka lesz – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban.
Több vármegyében adtak ki figyelmeztetést az ónos eső, valamint az extrém hideg miatt.
Úgy tudjuk, az OMV figyelmeztetést küldött ki kutas ügyfeleinek.
A kormány által létrehozott operatív törzs felhívása szerint komolyan kell venni a riasztásokat, azt tanácsolják, hogy az autósok ne induljanak útnak.
A Somogy vármegyei Vésén a hóvastagság elérte a 35 centimétert. Másutt, Magyarország döntő részén 15-25 centiméter közötti hótakaró alakult ki.
Ennek értelmében szerda reggel nyolc órától minden szociális intézmény köteles befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat Magyarországon.
Az ígéret szerint jelöltjeik és a Tisza teljes közössége a hóeltakarításra, tűzifaosztásra és a segítségnyújtásra koncentrál.
Lázár János szerint a vasút tartja magát, és „minden vonalon, ha lassabban is, de a közlekedés biztosított”.
Győrfi Pál tájékoztatása szerint rekordszámú mentési feladatot láttak el az Országos Mentőszolgálat egységei.
Utoljára 2012 februárjában tapasztalhattunk a jelenlegihez hasonló téli időt. Akkor a Balaton is befagyott, erre jó esély van idén is.
Az ellenzékipárt ígéri, hogy irodái „egész nap nyitva lesznek és rendelkezésére állnak akár a hajléktalanok, akár azok számára, akik nem tudják felfűteni a lakásukat”, illetve akiknek melegedésre van szüksége.
A menetrend szerinti busz az oldalára dőlt, a járműben tartózkodó utasokat a váci tűzoltók mentették ki a járműből.
Folyóink vize egyre inkább elpárolog, ami vészjósló, mert február elején nagyobb volt a csapadékhiány, mint a 2022-es aszálykatasztrófa előtt, és a helyzet nem javul.
Szombat délutánra Madridban helyenként 60 centiméteres lett a hó, a tömegközlekedés leállt, csak a metrók járnak éjjel-nappal.
Rendkívüli hóhelyzet van gyakorlatilag a bolygó egész északi felén, csak Európában legalább 26 áldozatot követelt már a havazás.
Kis híján elgázoltak azt a látássérült férfit csütörtökön a fővárosban, aki a havas útfelület miatt nem találta a járda szélét, és kisétált a többsávos Hungária körútra.
Sok helyen 3 méteres a hó, több település már megközelíthetetlen lenne a hadsereg segítsége nélkül. Van tartomány, ahol már temetkezni is tilos az életveszélyes fák miatt.
Meleg és hidegfront vonul át szombaton felettünk, a Dunántúlon és a az ország középső régióiban is hó vagy havas eső hull. A Kékestetőn 18 centis hóréteget mértek.
Hóviharok dúlnak az Egyesült Államok délkeleti vidékein, több százezren maradtak áram nélkül.
A sarkvidéki front egy kifejezetten meleg időszakot követően csapott le az országra, és tovább hűlhet az idő. Több helyen figyelmeztetést adtak ki a várható heves esőzés, a viharok és a havazás miatt.
Válsághelyzet alakult ki a Mátrában a hóesés miatt: hét településen áramszünet volt, a Mátrai Gyógyintézetben betegfelvételi és látogatási tilalmat rendeltek el.
Javult a hóhelyzet csütörtökre Kárpátalján az előző napihoz képest, de továbbra is korlátozott a kamionforgalom a Magyarországgal szomszédos ukrajnai megye területén.
Ezúttal sem maradt el a jól megszokott sikerpropaganda, amely már hozzátartozik a kormány kommunikációjához, ha esik a hó, fúj a szél vagy elhagyják medrüket folyóink, függetlenül attól, hogy valójában mi történik. Bakondi György természetesen most is sikeresnek nevezte a tájékoztatást, az állami szervezetek munkáját a péntek óta tartó havazásban, illetve hidegben.