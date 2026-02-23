nyugdíjasok;Fónagy János;

2026-02-23 06:00:00 CET

A nyomozóhatóságok szerint Fónagy János nyugdíjasokat szándékosan félrevezető karácsony előtti kampánylevele nem minősül bűncselekménynek. Erről szóló tudósításunkban megírtuk, hogy a rendőrök és az ügyészek szerint az ügyfélkapun át célba juttatott levél se előnyt, se hátrányt nem okoz senkinek.

Megkérdeztem több, tapasztalt jogászt, ők mit gondolnak az ügyészség nyomozást elutasító határozatáról. Abban mindannyian egyetértettek, hogy Fónagy levele kárt okozott a Tisza Pártnak, és előnyös helyzetbe hozta a Fideszt, abban viszont különböztek a nézeteik, hogy történt-e bűncselekmény? Volt, aki szerint igen, és érdemes lenne beleállni egy magánvádas próbaperbe, ám az eljárás évek múlva zárulna jogerős ítélettel, ami az április választás eredményét nem befolyásolná. Mások szerint nem történt bűncselekmény, a törvények ugyanis kampányhazugságokat nem büntetik.

A büntetőjog a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés előidézését nevezi károkozásnak. Azt nem, hogy valaki háborúval és nyugdíjadóztatással riogat.

A kérdezett jogászok azt se látják törvénysértőnek, hogy az ügyfélkapu felelősei lehetővé tették Fónagy kampányüzenetének terjesztését. Az ügyfélkapu arra való, hogy a polgárok és a vállalkozások intézhessék hivatalos ügyeiket, ezt jogszabályba foglalták, azt viszont nem szabályozták, hogy mire nem való. A szabályok nem tiltják, hogy azon a kormány kampányüzeneteket elljen. S amit nem tiltanak, azt csinálni se bűn. Nem tiltják az ellenzéknek se, hogy az ügyfélkapun kampányüzenjenek, csak hát nekik annyi esélyük van erre, mint felúszni a Niagarán, vagy – hogy még nagyobb képtelenséget mondjak - megszólalni a kormány tévéjében, rádiójában.

Ez - persze - alkotmányt megcsúfoló demokrácia-deficit, de utóbbiból annyi van, hogy tőlük már a szemünk se rebben. Úgyhogy: Fónagy úr és társai, folytassák csak, hadd szóljon, tessék minket nyugodtan átverni, jogalkotással és jogszolgáltatással megalázni, susnyásba, szakadékba terelni, s közben nevetni rajtunk, tahókon, bunkókon, prosztókon. Mindenki azt kapja, ami jár neki, és amit eltűr. Mi ezt!