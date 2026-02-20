Kiürítették és lezárták a Csörsz parkot egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt

Magyar Honvédség;kiürítés;világháborús bomba;lezárás;Csörsz park;

2026-02-20 12:31:00 CET

A Magyar Honvédség tűzszerészei péntek délelőtt megkezdték a XII. kerületi parkban talált feltételezett robbanóeszköz azonosítását.

A Magyar Honvédség tűzszerészei megkezdték a XII. kerületi Csörsz parkban talált feltételezett robbanóeszköz azonosítását pénteken késő délelőtt, miután a rendőrség nem sokkal fél 11 után kiürítette a XII. és I. kerület érintett részét.

A Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálatának tájékoztatása szerint szerdán érkezett a rendőrségi bejelentés, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak. A rendőrség az azonosítás idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiürítette és lezárta.