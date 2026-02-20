Magyar Közút: Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában

havazás;Magyar Közút Nonprofit Zrt.;hófúvás;ónos eső;havas eső;

2026-02-20 12:22:00 CET

A társaság az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhet.

Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában, eltérő területi eloszlásban. Az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek – figyelmeztetett a Magyar Közút pénteki, lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Azt írták, jelenleg az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás: Vas vármegye területén 10-20 centiméter az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 centimétert meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos – óránkénti 60-75 kilométeres – lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra lehet számítani. A hófúvással érintett területeken a szél hótorlaszokat alakíthat ki, amelyek megszüntetését a szakemberek folyamatosan végzik, azonban az érintett térségekben a közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek. Hozzátették, hogy estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint pénteken a Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás. Reggeltől késő estig az említett területeken általában 1-5 centiméter friss hó várható, de délnyugaton ennél több is eshet (5-10 centiméter). Az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy péntek késő estétől szombat reggelig a hideg, fagyos levegő beáramlásával az Alföld egyes részein átmenetileg kedvezővé válhatnak a feltételek ónos eső kialakulásához. Azzal számolnak, hogy a havazás várhatóan a szombat délelőtti órákra teljesen elhagyja az országot.