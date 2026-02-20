Minisztériumokat bírságolt meg a KEHI

bírság;minisztériumok;Kormányzati Ellenőrzési Hivatal;társadalmi egyeztetés;

2026-02-20 13:28:00 CET

Összesen több mint 15 milliót kell fizetnie az érintett tárcáknak.

Több minisztériumot is megbírságolt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), amiért nem tartották be a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabályok közzétételével kapcsolatos előírásokat - írja a 24.hu.

A szervezet azt ellenőrizte, hogy a minisztériumok eleget tettek-e a társadalmi egyeztetésre vonatkozó kötelezettségnek, vagyis a kormány miként alkalmazza a 2022-ben uniós nyomásra bevezetett szabályt, amely előírja, hogy a jogszabálytervezeteket még elfogadásuk és hatálybalépésük előtt nyilvánosságra kell hozni, még ha erre csupán szűk, öt-, illetve nyolcnapos határidő áll is rendelkezésre, annak érdekében, hogy szakmai szervezetek vagy más érintettek véleményt formálhassanak.

A KEHI közlése alapján a vizsgált 898 jogszabály 96 százalékát társadalmi egyeztetést követően hirdették ki. 10 minisztériumnál 47 alkalommal tárt fel szabályszegést a tervezetek véleményezésére és a beérkezett észrevételek mérlegelésére vonatkozó előírások megsértése miatt, ezért az érintett tárcákat összesen 15,2 millió forintos pénzbírság megfizetésére kötelezte. Szankciót három minisztérium nem kapott: az Agrárminisztérium, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium.

A tételes bontás így néz ki:

Belügyminisztérium: 3 esetben nem teljesült az 5 napos határidő, 1 millió forint;

Energiaügyi Minisztérium: 11 eset, 2,5 millió forint;

Építési és Közlekedési Minisztérium: 12 mulasztás, 2,4 millió forint;

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: 1 mulasztás, 1 millió forint;

Kulturális és Innovációs Minisztérium: 6 mulasztás, 1,9 millió forint;

Külügyminisztérium: 1 mulasztás, 1 millió forint;

Miniszterelnöki Kabinetiroda: 1 mulasztás, 1 millió forint;

Miniszterelnökség: 2 mulasztás, 1 millió forint;