Orbán Viktor Korda György és Balázs Klári segítségével letette a Liszt Ferenc reptér 3-as termináljának alapkövét

Orbán Viktor;Korda György;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;alapkőletétel;Nagy Márton;Balázs Klári;

2026-02-20 13:18:00 CET

Lobog a szélben a szélzsák.

Letették az új, 3-as terminál alapkövét a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, az eseményen Orbán Viktor mellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Korda György és Balázs Klári énekesek is részt vettek, a Telex szerint ők egy időkapszula összeállításában segítettek.

A tudósítás szerint az alapkő alá elhelyezett időkapszulába Orbán a Nemzeti Sport mai számát, a Korda-házaspár a Reptér című daluk kottáját és szövegének leiratát rakták be, Nagy Márton pedig a reptér kisebbségi tulajdonosának, a Vinci Airportsnak küldött első email leiratát és azt a tollat tette bele, amivel az adásvételi szerződést aláírta.

A Vinci Airports elnöke, Nicolas Notebaert az Orbán-kormány méltatva elmondta, 2025-ben 19,584 millió utasa volt a reptérnek, ami 12 százalékkal meghaladta az előző évi adatot és rekordforgalmat is jelent. „A Bud Cargo az első számú központtá válik Európa és Ázsia összekötésében” - jelentette ki. A következő 10 évben több mint egymilliárd eurót költenek a reptérre, ideértve az új terminált, a reptéri gyorsvasutat és a közúti felújítást is. Új járatok indulnak az idén Philadelphia, Toronto, Szöul és Kína felé is - mondta.

Orbán Viktor a beszédében elmondta, „sok üzletet kötöttem már a magyar kormány nevében, nagyokat is, de az volt a legjobb megállapodás, amit a Vincivel kötöttem”. Az üzlet szerinte megnyitotta az utat, hogy Magyarország visszaszerezze a repterét, emellett „elkerültük a csapdát, amit az állami tulajdon magával hoz, hogy olyan dolgot csinálunk, amihez nem értünk”. Mint mondta, teljes mértékben megbízik a francia partnerekben, emellett köszönetet is mondott, hogy jól kezelik a magyar állami vagyont. „Akihez nincs bizalmunk, azt nem engedjük be. Nyugat-Európában ezt máshogy csinálják, ott olyanokat engednek be, akiket nem kéne. (…) Ha egyszer már beengedtük, akkor bent van a családban, a nemzetben. Akkor már családtag” - magyarázta.

Orbán szerint 2024-ben 14 év kitartó munka gyümölcse érett be, amikor a kormány visszavásárolta a budapesti repteret, és az idő szerinte igazolta a várakozásaikat, mert a reptér 331 millió euró bevételt termelt, ami negyedével több a tervezettnél, így a vártnál akár két évvel hamarabb megtérülhet a beruházás. Több mint 25 millió utasra számítanak az évtized végére évente.

Nem maradt el a háborús riogatás sem, a miniszterelnök szerint a háborús szomszédság „nem turistacsalogató dolog”, ezért mindenki gondolja meg, hogyan folytatja az életét április 12-e után. „Ez a járat Budapestről indul, és nem kér átszállást Brüsszelben” - fogalmazott.