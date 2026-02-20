Mészáros Lőrinc után a nép egyszerű gyermekei előtt is fellép Ricky Martin Budapesten

Budapest;Hajdú Péter;Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Ricky Martin;

2026-02-20 14:45:00 CET

Fél év múltán tér vissza.

2026. július 6-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel világhírű Puerto Rico-i énekes, Ricky Martin – jelentette be a Live Nation Magyarország.

A Livin’ la Vida Loca, a Maria, a She Bangs vagy a Nobody Wants to Be Lonely előadója 95 milliónál is több lemezt adott el, több tucat platinalemeze van, emellett két Grammy- és öt Latin Grammy-díjat is nyert.

Ricky Martin alig néhány hónapja, 2025 decemberében is járt Budapesten. Akkor Hadházy Ákos számolt be arról, hogy a Mészáros-csoport karácsonyi gálájának sztárfellépője lehetetett potom egymillió dollárért. Hajdú Péter NER-közeli műsorvezető erre bocsánatkérésre szólította fel az ellenzéki politikust, mondván, elrontotta a karácsonyi partijukat azzal, hogy elárulta, Ricky Martin lesz a meglepetésfellépő, továbbá azért is, mert „Lölő szolgáinak” nevezte a Mészáros-csoport munkatársait. Hadházy Ákos erre úgy válaszolt, hogy „a lónak a faszát” kér bocsánatot, és örül, ha elrontotta Hajdú Péter örömét.