Megmagyarázta a fideszes jelölt, miért kampányolt polgármesterek fotójával a tudtuk nélkül

Fidesz;szórólap;polgármesterek;

2026-02-20 14:10:00 CET

Biatorbágy, Sóskút és Törökbálint polgármestere is felháborodott azon, hogy a belegyezésük nélkül használta fényképüket kampánycélokra Czuczor Gergely. A Fidesz budaörsi jelöltje szerint a közösségi oldalán korábban már publikálta a szórólapon szereplő fotókat, és akkor még semmilyen kifogás nem érkezett ezekkel szemben.

„A bemutatkozó szórólapon olyan korábban készült és közösségi oldalamon publikált fotókat használtam fel illusztrációként, amelyek a mellettem álló személyek, polgármesterek tudtával és beleegyezésével készültek” – közölte a Telex érdeklődésére Czuczor Gergely, a Fidesz budaörsi jelöltje.

Az ügy előzménye, hogy Biatorbágy, Törökbálint és Sóskút polgármestere is felháborodott a minap, miután állításuk szerint Czuczor Gergely a megkérdezésük és beleegyezésük nélkül szerepeltette őket a szórólapján. A lapnak küldött válaszában a fideszes jelölt hozzátette, hogy mivel a korábbi képekkel szemben semmilyen kifogás nem érkezett, újra felhasználta azokat az offline felületen.

Mint megírtuk, sort szerda délután Biatorbágy polgármestere nyitotta. „Ahogy eddig is hangsúlyoztam, ismét leszögezem: pártpolitikai kampányban nem veszek részt, nevem és fényképem a hozzájárulásom nélkül kampánykiadványokban senki nem szerepeltetheti!” – közölte Kocsis József, megjegyezve, hogy maga a megjelent fotó is félrevezető, hiszen az egy sokkal korábbi rendezvényen készült.

Később felháborodva csatlakozott a sóskúti és törökbálinti polgármester is. „Szeretném tájékoztatni a település közösségét, hogy arcképem egy politikai kampánykiadványban az engedélyem nélkül jelent meg. A felhasznált fotó 2025. május 25-én készült, egy szakmai egyeztetés alkalmával, és kizárólag az adott megbeszélés dokumentálására szolgált. A kép bármilyen más célú, különösen pártpolitikai felhasználásához nem járultam hozzá” – írta csütörtök este Mészáros József, Sóskút polgármestere.

Szőke Péter törökbálinti polgármester pedig a közösségi oldalán „példátlannak és felháborítónak” nevezte a történteket. „Meg sem kérdeztek a dologról, sőt még szóba se jött ilyen, és egyértelművé teszem: semmi ilyesmibe nem mennék bele. (…) Határozottan kérem az érintetteket, hogy azonnal hagyják abba ezeknek a szórólapoknak a terjesztését” – tette hozzá.