Elfogtak Pest megyében egy Iszlám Államot követő diákot, aki meg akarta gyilkolni a tanárát és diáktársait is

iskolai zaklatás;gyilkossági kísérlet;Iszlám Állam;

2026-02-20 16:14:00 CET

Iskolai bántalmazás állhat a háttérben.

Osztálytársai és tanára megölését tervezte az a fiatalkorú, aki szélsőséges csoportokhoz csatlakozott az interneten - közölte a Budapest Környéki Törvényszék pénteken.

A tájékoztatás szerint terrorista csoport szervezésével elkövetett terrorcselekmény bűntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda indított eljárást az ügyben, a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája 2026. február 19-én megtartott ülésén elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Mint közölték, a fiatalkorú gyanúsított 2023. november 21-től kezdve nyomon követte az Iszlám Állam terrorszervezet hivatalos propaganda anyagait, figyelemmel kísérte a szervezet erőszakos cselekményeiről készült videókat, és több útmutatót töltött le robbanóanyagok készítéséről. 2025. január 20-án a terhelt kommunikációt folytatott a telefonján valakivel, akinek beszámolt sérelmeiről és azon tervéről, hogy az őt megszégyenítő tanárát és osztálytársait megölje, illetve öngyilkos merényletet kövessen el. Beszélgetésük során egy étterem megtámadását is tervezték - folytatta a törvényszék, hozzátéve: a gyanúsított később egy újabb személynek is beszélt arról, hogy gépkarabéllyal akar merényletet elkövetni.

A beszámoló szerint 2026. február 17. napján a hatóság elfogta a gyanúsítottat és lefoglalta a mobiltelefonját. A gyanúsított édesapjánál lefoglaltak egy Koránt, több különböző kaliberű töltényhüvelyt és az Iszlám Állam logójához hasonlító ábrázolást tartalmazó azonosító kártya jellegű papírt - ismertették. Közölték továbbá, hogy a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2026. március 19-ig.

A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és a védő fellebbezést nyújtott be ellene, így a végzés nem végleges, de végrehajtható - írták.