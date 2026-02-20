Elítélték a fiút, aki megszökött a Debreceni Javítóintézetnél

ítélet;fogolyszökés;Debreceni Javítóintézet;

2026-02-20 14:55:00 CET

A kaland csak pár óráig tartott, utána visszavitték az intézménybe.

Fogolyszökés bűntette miatt négy hónap fiatalkorúak fogházbüntetésére ítélte a bíróság azt a fiatalt, aki a Debreceni Javítóintézetnél szökött meg átszállítás közben - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a fiatal fiú elkövetéskor letartóztatásban volt, amelynek helyéül a Debreceni Javítóintézetet jelölte ki a Nyíregyházi Járásbíróság. 2025. december 10-én, délután, a fiatalkorút a kihallgatása és orvosi vizsgálata után visszaszállították az intézetbe. Miközben kísérőivel együtt kiszállt a rabszállító járműből, a fiú hirtelen megrántotta a vezetőszíjat, kihúzta a kezét a bilincsből, és elszaladt.

Futva és járművel is követték, de az egyik utcában szem elől tévesztették. Később az egyik járókelőtől kölcsönkért egy telefont, és felhívta a rokonait, hogy jöjjenek érte. Néhány órával később két családtag autóval felvette őt, és a szabolcs vármegyei otthonukba vitték, ahol a fiú elrejtőzött a padláson. Röviddel ezután a házhoz érkező rendőrök megtalálták őt, és visszavitték a javítóintézetbe. A Debreceni Járási Ügyészség a tettét beismerő fiatalkorút idén február 9-én bíróság elé állította.

Az ítélet nem jogerős. Bár a vádlott és a védője elfogadták a döntést, az ügyészség súlyosításért fellebbezett, hosszabb tartamú büntetéseket kérve. Az ügyben másodfokon a Debreceni Törvényszék fog döntést hozni.