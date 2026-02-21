Zajjal próbálja elfedni a csődöt a Fidesz, Orbán Viktor kész kormányozhatatlan országot hagyni maga után

Podcast;Podcast;

A miniszterelnök most már csak a konkrétan a Fideszre szabott választási rendszerében bízhat. Podcast.

Felfokozott háborús rettegéssel, politikai trashcelebek folyamatos műbotrányaival próbálja elterelni a Fidesz a figyelmet kormányzás csődjéről – hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? legújabb epizódjában, amelyben Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője, Varga Dóra és Angyal Gábor főszerkesztő-helyettes próbálta szétszálazni Batka Zoltán műsorvezetővel, hogy mi a fontos, illetve mi a mesterségesen gerjesztett politikai zaj a hét történései között.

Az biztos, hogy a fideszes kommunikáció már sokkal kevésbé működik, mint korábban, Orbán Viktor pártjának nem sikerült megfordítania a trendet a Tisza Párttal szemben. A miniszterelnök most már csak a konkrétan a Fideszre szabott választási rendszerében bízhat, és abban, hogy egyéni választókerületekben a Magyar Péter politikai alakulatára ráinduló ellenzéki jelöltek elég szavazatot visznek el a legnagyobb kihívójától. Ha beválik a számítása Orbán Viktor időlegesen megtarthatja hatalmát, akár azon az áron is, hogy egy kormányozhatatlan országot hagy maga után.