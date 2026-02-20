belső vizsgálat;távozás;felmondás;jegyző;munkatársak;ferencvárosi önkormányzat;Baranyi Krisztina;

Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere – korábbi felvétel

Távozás előtt tizennégy köztisztviselőnek is felmondott Ferencváros távozó jegyzője, belső viszály állhat a háttérben

Budapest IX. kerületi polgármesteri hivatalának a vezetője a döntés előtt kiosztott összesen több 50 millió forint jutalmat is. Az ügyben vizsgálat indult. 

Szüts Korinna jegyző távozik az önkormányzattól. Egyik utolsó hivatali döntéseként megszüntette tizennégy olyan dolgozó köztisztviselői jogviszonyát is, akiket ő vett fel a hivatalba – írja a Kilences nevű helyi hírportál. E szerint  a polgármesteri hivatal vezetője lemondott, már a képviselő-testület januári ülésén kiderült, de arról csak most értesültek, hogy január végén a jegyző egyik utolsó hivatali ténykedéseként megszüntette a vele korábban érkezett szakemberek nagyobbik felének, 14 emberenek jogviszonyát is. – Ők ebből az alkalomból jelentős juttatásban részesültek, úgy tudni, összességében járulékokkal együtt több mint ötvenmillió forintban.

A portál kiemelte, Szüts Korinna munkaviszonya 2026. március 20-án szűnik meg, de a munkavégzés alól már felmentették a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint. Szüts 2024. november 11-től aljegyzőként, majd tavaly április 1-től jegyzőként irányította a hivatalt. Belső információk szerint viszályt keltett a hivatalban, hogy jegyzőként minden apró döntést magánál tartott, lassította a folyamatokat a korábban egyébként fideszes vezetésű Kőbányán dolgozó szakember. Továbbá a jegyző és a kerületvezetés közötti viszony megromlásához vezetett a hivatali dolgozók jutalmazása is.

Baranyi Krisztina polgármester a lap érdeklődésére elmondta, hogy azt vizsgálják, hogy az ügy, a tömeges távozás csak etikátlan vagy akár törvénytelen is,  mindenesetre rendkívül szokatlan, ami történt. Mindenesetre az önkormányzat tájékoztatása szerint a távozott kollégák helyettesítése megoldott, a polgármesteri hivatal működése zavartalan. A jegyzői és a többi megüresedett pozícióra pályázatot fognak kiírni.

Az MSZP-s Litresits András próbálta elérni, hogy keressék meg az ügyben a BRFK-t és az NMHH-t.