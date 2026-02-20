Távozás előtt tizennégy köztisztviselőnek is felmondott Ferencváros távozó jegyzője, belső viszály állhat a háttérben

Szüts Korinna jegyző távozik az önkormányzattól. Egyik utolsó hivatali döntéseként megszüntette tizennégy olyan dolgozó köztisztviselői jogviszonyát is, akiket ő vett fel a hivatalba – írja a Kilences nevű helyi hírportál. E szerint a polgármesteri hivatal vezetője lemondott, már a képviselő-testület januári ülésén kiderült, de arról csak most értesültek, hogy január végén a jegyző egyik utolsó hivatali ténykedéseként megszüntette a vele korábban érkezett szakemberek nagyobbik felének, 14 emberenek jogviszonyát is. – Ők ebből az alkalomból jelentős juttatásban részesültek, úgy tudni, összességében járulékokkal együtt több mint ötvenmillió forintban.
A portál kiemelte, Szüts Korinna munkaviszonya 2026. március 20-án szűnik meg, de a munkavégzés alól már felmentették a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint. Szüts 2024. november 11-től aljegyzőként, majd tavaly április 1-től jegyzőként irányította a hivatalt. Belső információk szerint viszályt keltett a hivatalban, hogy jegyzőként minden apró döntést magánál tartott, lassította a folyamatokat a korábban egyébként fideszes vezetésű Kőbányán dolgozó szakember. Továbbá a jegyző és a kerületvezetés közötti viszony megromlásához vezetett a hivatali dolgozók jutalmazása is.
Baranyi Krisztina polgármester a lap érdeklődésére elmondta, hogy azt vizsgálják, hogy az ügy, a tömeges távozás csak etikátlan vagy akár törvénytelen is, mindenesetre rendkívül szokatlan, ami történt. Mindenesetre az önkormányzat tájékoztatása szerint a távozott kollégák helyettesítése megoldott, a polgármesteri hivatal működése zavartalan. A jegyzői és a többi megüresedett pozícióra pályázatot fognak kiírni.Baranyi Krisztina: Aki velem együtt politizál, az háttérbe helyezi a pártérdekeket