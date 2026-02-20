belső vizsgálat;távozás;felmondás;jegyző;munkatársak;ferencvárosi önkormányzat;Baranyi Krisztina;

Távozás előtt tizennégy köztisztviselőnek is felmondott Ferencváros távozó jegyzője, belső viszály állhat a háttérben

Budapest IX. kerületi polgármesteri hivatalának a vezetője a döntés előtt kiosztott összesen több 50 millió forint jutalmat is. Az ügyben vizsgálat indult.