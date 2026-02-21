katolikus egyház;Erdő Péter;műtét;nagyböjt;2026;

Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek újévi szentmisét celebrál az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-fõszékesegyházban 2026. január 1-én

Műteni kellett Erdő Pétert, a magyar katolikus egyház vezetője kihagyja a nagyböjti eseményeket

Kórházban ápolják, jelenleg nincs életveszélyben.

Több sürgős műtéti beavatkozáson is átesett nemrég Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A magyar katolikus egyház 74 éves vezetőjét kúrházban ápolják, emiatt nem tud részt venni a 2026-os nagyböjti eseményeken – derül ki a 24 cikkéből. 

A portál belső forrásai szerint Erdő Péter már hetek óta rosszul van, de korához és betegségéhez képest az állapota kielégítő, jelenleg nincs életveszélyben.

Péntek délután a Tisza Párthoz közeli portál, a Kontroll Facebook-oldalán jelent meg egy bejegyzés, amely szerint Erdő Péter egy levélben tudatta, hogy elmúlt napokban „váratlanul” műtétet kellett végezni rajta, emiatt távol marad a nagyböjti eseményektől.

