Műteni kellett Erdő Pétert, a magyar katolikus egyház vezetője kihagyja a nagyböjti eseményeket

katolikus egyház;Erdő Péter;műtét;nagyböjt;2026;

2026-02-21 14:23:00 CET

Kórházban ápolják, jelenleg nincs életveszélyben.

Több sürgős műtéti beavatkozáson is átesett nemrég Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A magyar katolikus egyház 74 éves vezetőjét kúrházban ápolják, emiatt nem tud részt venni a 2026-os nagyböjti eseményeken – derül ki a 24 cikkéből.

A portál belső forrásai szerint Erdő Péter már hetek óta rosszul van, de korához és betegségéhez képest az állapota kielégítő, jelenleg nincs életveszélyben.

Péntek délután a Tisza Párthoz közeli portál, a Kontroll Facebook-oldalán jelent meg egy bejegyzés, amely szerint Erdő Péter egy levélben tudatta, hogy elmúlt napokban „váratlanul” műtétet kellett végezni rajta, emiatt távol marad a nagyböjti eseményektől.