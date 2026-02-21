Kórházban ápolják, jelenleg nincs életveszélyben.
A nagyböjt mellett energiatakarékossági otthonzöldítő kihívás is indul.
Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek. A népi hagyományok szerint a hamvazószerda és a nagyböjt első vasárnapja közti három nap a semmi- vagy csonkahét.
A nagyböjt nem pusztán önsanyargatás és önmarcangolás, hanem az értékesebb élet keresésének időszaka - monda Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában szerdán.