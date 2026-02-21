Megkezdődött a nagyböjt és a semmihét

Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek. A népi hagyományok szerint a hamvazószerda és a nagyböjt első vasárnapja közti három nap a semmi- vagy csonkahét.