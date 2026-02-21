Orbán Viktor közölte, hogy ők mindenre képesek, de ma kevesebb választókerületet nyernének meg, mint 2022-ben

Békéscsaba;Orbán Viktor;parlamenti választás;Digitális Polgári Körök;

2026-02-21 13:42:00 CET

Politika szempontjából ez nehéz hely – állapította meg a miniszterelnök Békéscsabán. Az ukránoknak azt üzente: „nem fogunk megijedni néhány nagyszájú ukrán politikustól”, és „aki belénk harap, annak ki fog törni a foga”.

A Washington-Békéscsaba járattal érkeztem, az igazság az, hogy hiányzik egy éjszakám, ha néha elcsúszik egy-egy mondat, akkor ezt tudják be ennek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Békéscsabán, a Digitális Polgári Körök (DPK) „háborúellenes gyűlésén”. Hozzátette, valójában nem rögtön ide utazott, mert Budapesten még előtte lerakták a Liszt Ferenc repülőtér harmadik új termináljának alapkövét. A Fidesz-KDNP kormányzása alatt – folytatta a kormányfő – a nemzeti közvagyon nem elfogyott, hanem megduplázódott.

Orbán Viktor kiemelte, szívesen jött, mert

a politika szempontjából ez „nehéz hely”, győzni csak teljes odaadással és erőfeszítéssel lehet.

A miniszterelnök a békéscsabai kolbászfesztivált a rendszerváltás öt legnagyobb vívmánya egyikeként említette, majd felidézte, az igazi barátságot Békéscsaba és a Fidesz közt a 44-es út pecsételte meg. – Szoktak jönni ilyen pesti népek, bár én felcsúti vagyok, és ígérnek mindenfélét, aztán elmennek – fogalmazott, kiemelve, szerinte az út megépítése „a szavahihetőség bizonyítéka volt”.

– Valójában mi mindenre képesek vagyunk

– állapította meg a kormányfő. Hozzátette, ha a kormány egy programot meghirdet, „meg tudjuk csinálni, mert együtt mindenre képesek vagyunk”. Közölte, 60 százalékkal csökkentették a munkanélküliséget a városban, elvittek innen 10 milliárd forint adósságot, a szingapúri cég megkezdte a toborzást. – A mérleg nem rossz, azt hiszem, kölcsönösen jól jártunk egymással – állapította meg.

A miniszterelnök ezután arról beszélt, a háború sokkal gyorsabban jön, mint az ember gondolná, az elején kell megfékezni.

– Ha kimaradsz, és kitartasz, talán megúszhatod. Ha jó kormányod van és nemzeti egységed, biztosan megúszhatod

– állapította meg.

Ezután következtek a kérdések, és első válaszában Orbán Viktor elmondta: normális ember nem akar háborút, most mégis van. – Van egy nagy vita arról, miért tört ki a háború, nincs annyi időnk, hogy ezt részleteiben megvitassuk – fogalmazott. Kiemelte, a háború képernyőkön keresztül érkezik hozzánk, ezek azonban lekerekítik, lágyítják a brutalitást. Közölte, minden héten meghal vagy hadirokkanttá válik 9000 ember, ez 36 ezer ember havonta, 400 ezer áldozat egy évben. Nem véletlen – folytatta –, hogy még az Egyesült Államok is azt gondolta, bár tőle igazán messze van a frontvonal, nekik is az érdekük, hogy mielőbb béke legyen. Majd hangsúlyozta, ha a Nyugat-Európaiak támogatnák az amerikai béketörekvéseket, már régen béketárgyalások zajlanának.

A kormányfő szerint mindenki, aki csatlakozik az európai tervhez, végül bajba viszi a saját hazáját.

– Mi nem megyünk, mi nem fogunk megroppanni

– szögezte le. Úgy folytatta: az ukránok azt gondolják, nekik élet-halál kérdés, hogy a háború folytatódjon, és nem csak a háború megnyerése, hanem a gazdaságuk miatt is. – Ukrajna addig kap pénzt, míg háború van – jelentette ki. Közölte, az ukránok minden eszközt bevetnek, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, mely

biztosítja, hogy felvegyék az EU tagjai közé,

fegyvert, ha kell embert is ad,

és odaadja a pénzének egy tekintélyes részét.

– Ha már most így viselkednek, mi lenne, ha beengednénk őket? – tette fel a kérdést. Ők – folytatta – kormányváltásban érdekeltek, és itt összeérnek az érdekeik a németekkel és Brüsszellel.

Orbán Viktor úgy véli, a kérdés az, sikerül-e kitartani, és közölte, az ukránok kezében „energiafegyver” van, amit most be is vetettek. Szerinte két dolgot kell tenni,

ki kell védeni a támadást, ami szerinte megvalósult, hazánk rendelkezik egy önvédelmi rendszerrel.

ellenlépések kellenek, „nehogy rászokjanak”. Leállították a dízelellátást, és megvétózzák az Ukrajnának nyújtandó uniós kölcsönt, amíg nem jön újra olaj. A villamosenergia tekintélyes része is Magyarországról megy Ukrajna felé, ez „durva”, ha megállítanák, „durva dolgok történhetnek”. De ha kell, ezt is meg fogják tenni – közölte.

Azt üzente, „nem fogunk megijedni néhány nagyszájú ukrán politikustól”, zsarolástól, „aki belénk harap, annak ki fog törni a foga”. A kérdés egyébként az volt, a választásig újraindulhat-e a kőolajszállítás a Barátság-vezetéken, ez végül a miniszterelnök válaszából nem derült ki.

A következő kérdésre a kormányfő azt mondta, sok mindennel próbálkoztak Magyarországon, hogyan lehetne segíteni a roma közösség felzárkózását, a konfliktusok számának csökkentését. 2010-ben úgy gondolták, mással próbálkoznak, és három pontból álló megállapodás született, azóta ő ezen a nyomvonalon halad:

a rendet be kell tartani, mert anélkül nincs se szabadság, se jövő,

egy nehéz szociális, gazdasági helyzetből kijönni munkával lehet, nem segélyekkel,

a munkán kívül tanulással lehet még előrelépni, megadják a lehetőséget a gyerekeknek, hogy tanuljanak.

– Én nem akarom azt mondani önnek, hogy a dolgok jó állnak ebben az ügyben, még ennek az együttélésnek vannak gyenge pontjai, szükség lesz még itt azért türelemre, megértésre, meg egymás kölcsönös támogatására – jelentette ki. Leszögezte, alacsony végzettségű embereknek is lehet dolgozni, és a kormány számára sosem az lesz fontos, ki milyen iskolát végzett, hanem hogy a rábízott munkát hogy végzi el.

– Én többre megyek egy munkáját jól végző takarítónővel, mint egy rosszul teljesítő sebésszel

– mondta.

A miniszterelnök az ukrán lépéséről kiemelte, ha nem tudták volna ezt kivédeni, a benzin holnap reggel ezer forint lenne. És ha hagynánk, hogy az orosz gázt elvágják, a rezsire háromszor-négyszer annyit fizetne mindenki, mint most. – Ne hallgassanak azokra a magukat nemzetközi szakértőnek föltüntető emberekre, mint az ellenfélnél a Shellből odadelegált leendő gazdasági valami, aki azt mondta, lehetséges megőrizni a rezsi mostani árát, és egyúttal leválni az orosz gázról – fogalmazott.

Orbán Viktor arról is beszélt, az urbanizáció veszély is, egyensúlyt kell teremteni, de belakva kell tartani az országot. A falu – hangsúlyozta –, mint civilizációs forma, különlegesen erős magyar fejlemény, érték. – Ennek a kormánynak a falu mindig is szívügye marad – ígérte a kormányfő.

Kiemelte, itt négy körzetből van kettő, ahol „csak orrhosszal” vezet a Fidesz, ami nekik nem jó, mert a másik oldalon „Pinokkiók” vannak. A másik kettőben szerinte „utcahosszal” vezetnek, „a hátukat se látni”, „ott meg arra figyeljenek, hogy ne menjenek 100 százalék fölé”. Azt mondta, információi szerint országosan a 106 egyéni választókerületből – ha ma lenne a választás –

„65-öt elhoznánk, az egy kényelmes többség”.

Megjegyezte, 2022-ben 87 választókerületet nyertek meg, és „amit vállaltunk, mindent teljesítettünk”.

A további kérdésekre válaszolva Orbán Viktor többek közt azt is mondta,

az ország minden pontját be kell kapcsolni egy közös vérkeringésbe, közigazgatási, politikai és gazdasági szempontból is. Békés vármegyében a bruttó átlagbér másfélszeresére nőtt, de az országban az utolsó előtti helyen van. Olyan politikát kell folytatni, ami nem csak munkahelyeket, hanem jól fizető munkahelyeket hoz. Szerinte a következő 4 év alatt az átlagos bruttó bért fel tudják vinni egymillióig.

a karbantartást végezzék el nyugodtan, a traktorok ki fognak menni a földekre – válaszolta egy gazdának, aki azt kérdezte, tavasz közeledtével lesz-e üzemanyag. Hozzátette, új dimenziót kapott a választási küzdelem, a Shell és az Erste bedelegálta az egyik vezetőjét. – Ha nem nemzeti kormány van, olyan córesz lesz, amit ma még el sem tudnak gondolni – állította.