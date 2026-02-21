Bizalomépítéssel és kármentéssel kell kezdeni az oktatási rendszer helyreállítását Magyarországon

oktatás;Magyarország;helyreállítás;Civil Közoktatási Platform;

2026-02-21 18:35:00 CET

Már azonnali intézkedésekkel is minőségi javulást lehet elérni, ám nem lehet mindent rögtön megváltoztatni, egy hosszabb távú oktatási reformot alaposan elő kell készíteni - figyelmeztetett a Civil Közoktatási Platform szakmai közössége.

Háromlépcsős logika mentén kellene elkezdenie a magyarországi oktatási rendszer rendbetételét egy új kormányzatnak, amelynek első lépcsőfoka a politikai bizalomerősítés és a kármentést szolgáló azonnali intézkedések bevezetése már a kormányzati ciklus első hónapjaiban - hangzott el a megalapításának 10. évfordulóját ünneplő, több mint 50 oktatással foglalkozó civil és szakmai szervezetet tömörítő Civil Közoktatási Platform (CKP) szombat délutáni rendezvényén, ahol javaslatok is elhangzottak azzal kapcsolatban, milyen azonnal végrehajtható intézkedésekre lenne szükség.

A javaslatokat a CKP egyik szakértője, Juhász Ágnes mutatta be, aki arra mutatott rá: még az azonnali intézkedések bevezetése előtt szükséges az alapfeltételek megteremtése, mint az önálló oktatási minisztérium létrehozása, az oktatáskutatás intézményrendszerének visszaállítása, az országos oktatáspolitikai egyeztetési és konzultációs rendszer újjászervezése. A tervezésbe és a döntések előkészítésébe valamennyi érintett felet - tanulókat, hallgatókat, szülőket, pedagógusokat, oktatókat - be kell vonni.

Azonnal szükség lesz a közoktatási törvény és más jogszabályok módosítására, főként az oktatás tartalmi szabályozásának kérdésében, aminek már a 2026/2027-es tanévet érintenie kell: bár egy új Nemzeti alaptanterv kidolgozása sokkal több időt vesz majd igénybe, de jogszabályi módosításokkal már a következő tanévtől el lehet törölni a központi kerettantervek kötelező alkalmazását, lehet csökkenteni a kötelező óraszámokat, meg lehet teremteni a szabad tankönyvválasztás lehetőségét.

El kell kezdeni az állami fenntartói rendszer újragondolását, ám ez nem a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok azonnali megszüntetését jelenti.

Ehhez átgondolt tervezésre van szükség, de az iskoláknak már a mostani rendszeren belül is lehet nagyobb szabadságot, hatásköröket adni. Újra 18 évre kell emelni a tankötelezettséget, ám ez csak felmenő rendszerben történhet meg. Ehhez hozzátartozik, hogy a 3 éves szakképző iskolai képzést 4 évessé kell tenni.

A részletes azonnali intézkedéscsomag elérhető a CKP weboldalán; a szakmai szervezet szerint ezek még nem reformok, de már a legelső naptól alkalmasak arra, hogy az oktatási rendszer működésében érintettek - pedagógusok, szülők és diákok - több területen azonnal egy jobb, minőségibb helyzetbe kerüljenek. Ám ez csak az első lépcsőfokot jelenti; a CKP szakmai közössége szerint a következő kormányzati ciklus első fél évében lehetne kidolgozni és elfogadni új oktatási törvényeket, egy hosszú távú oktatásfejlesztési stratégia viszont csak a ciklus második évének végére jöhet létre gondos szakértői tervezés és minden érdekelt szereplővel folytatott intenzív konzultáció eredményeképpen.