vita;Karácsony Gergely;erőszak;önkormányzatok;választási kampány;gyűlöletbeszéd;közbeszéd;

Korábbi felvétel

Karácsony Gergely a kampányról: A szó cselekszik, minden erőszakot megelőzött a gyűlöletbeszéd

A főpolgármester a közbeszéd durvulásától óv a mától számított ötven nap alatt is.

Jó ideje tart már a választási kampány, de hivatalosan mától kezdődik a kampányidőszak. Talán nem árt, ha ma emlékeztetjük magunkat és azokat is, akik ezt rendre elfelejtik, mert a megosztásból, riogatásból, félelemkeltésből remélnek politikai hasznot: a szó cselekszik – írta a választásokig tartó időszak elé Karácsony Gergely. A főpolgármester a Facebookon emlékeztetett a történelmi tapasztalatra, hogy minden erőszakot megelőzött a gyűlöletbeszéd, amely már elvégezte a maga pusztító munkáját a lelkekben.

– A közbeszéd durvulása ezért nem pusztán ízlésvita. A közbeszéd a kampányban is – akkor végképp – morális felelősség és értékválasztás. A kampány persze általában átszabja a politikai dinamikát, de nem teheti annyira, hogy elfelejtsük: a sokféleségünkben elkerülhetetlen vitáink célja és értelme mégiscsak közös ügyeink szolgálata – emelte ki Budapest vezetője.

Karácsony Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzatokban szerinte az a dolguk, hogy megőrizzék a helyi politika felelős, tehát szebbik arcát az elveikhez és értékeikhez való ragaszkodással. A főpolgármester szerint az, hogy mi lesz 50 nap múlva, az is helyben dől el. 

A szocialista országgyűlési képviselő azt állítja: szoros a választási verseny közte, a Tisza- és a Fidesz jelöltje között saját dél-pesti választókerületében; ám saját mérései alapján a tiszás jelölt alulmaradna. Szerinte egy korszak lezárult, az MSZP-t utolérte a történelem, de az idősödő baloldali szavazók jelentik az ellenzéki győzelem tartalékát a csatatérkörzetekben. Interjú.