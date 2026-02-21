Karácsony Gergely a kampányról: A szó cselekszik, minden erőszakot megelőzött a gyűlöletbeszéd

Jó ideje tart már a választási kampány, de hivatalosan mától kezdődik a kampányidőszak. Talán nem árt, ha ma emlékeztetjük magunkat és azokat is, akik ezt rendre elfelejtik, mert a megosztásból, riogatásból, félelemkeltésből remélnek politikai hasznot: a szó cselekszik – írta a választásokig tartó időszak elé Karácsony Gergely. A főpolgármester a Facebookon emlékeztetett a történelmi tapasztalatra, hogy minden erőszakot megelőzött a gyűlöletbeszéd, amely már elvégezte a maga pusztító munkáját a lelkekben.
– A közbeszéd durvulása ezért nem pusztán ízlésvita. A közbeszéd a kampányban is – akkor végképp – morális felelősség és értékválasztás. A kampány persze általában átszabja a politikai dinamikát, de nem teheti annyira, hogy elfelejtsük: a sokféleségünkben elkerülhetetlen vitáink célja és értelme mégiscsak közös ügyeink szolgálata – emelte ki Budapest vezetője.A Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége szerint semmi probléma a magyar apa fejbelövésével riogató AI-kampányvideóvalÓriásplakátkampányt indít a Demokratikus Koalíció a határon túliak szavazati jogának elvételéről
Karácsony Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzatokban szerinte az a dolguk, hogy megőrizzék a helyi politika felelős, tehát szebbik arcát az elveikhez és értékeikhez való ragaszkodással. A főpolgármester szerint az, hogy mi lesz 50 nap múlva, az is helyben dől el.