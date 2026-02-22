Újabb kamugyanús jelölt, a sárvári körzetben is indul egy Magyar Péter

Fidesz;kamujelöltek;Magyar Péter;Tisza Párt;Strompová Viktória;

2026-02-22 12:55:00 CET

A Tisza Párt a Lázár János által leszlovákozott Strompová Viktóriát indítja a körzetben.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, idén is csatasorba állnak a választási kamujelöltek, legalábbis erősen annak tűnik például a somogyi 1-es, kaposvári központú választókerületben Tisza Péter, aki a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján csütörtökön igényelt ajánlóíveket. A módszer bevett: az ellenzéki szavazók megtévesztésére olyan kamujelölteket állítanak csatasorba, akik nevükkel elterelhetik a kevésbé figyelmes választók figyelmét az általuk eredendően támogatni akart jelöltről.

Az Index most arról számolt be, hogy egy Magyar Péter nevű jelölt is indul a Sárvár központú Vas megyei 2-es számú választókörzetben. Az illető egész biztosan nem azonos a Tisza Párt elnökével, ő ugyanis Budapest 3-as számú választókörzetében méretteti meg magát egyéni országgyűlési képviselőjelöltként, vagyis a vasi Magyar Péter jó eséllyel ugyancsak egy kamujelölt.

A vasi 2-es körzetben a Tisza Párt a felvidéki származású Strompová Viktóriát indítja, akit Lázár János építési és közlekedési miniszter leszlovákozott, ami jó nagy port kavart, emiatt a tárcavezető utólag ki is fejezte sajnálkozását. A Fidesz a körzetben Ágh Pétert méretteti meg.

A lap felidézi, hogy az efféle kamujelöltes módszert Oroszországban már tökélyre fejlesztették: a 2021-es választásokon Szentpéterváron a Kremlt élesen bíráló Borisz Visnyevszkijjel szemben két másik, kamu-Borisz Visnyevszkijt indítottak el, akik ráadásul még fizimiskára is hasonlítottak a középkorú, szakállas orosz ellenzéki politikushoz. Korábban egyébként máshogy hívták őket és máshogy is néztek ki, kifejezetten a választásra vették fel a nevüket és alakíttatták hasonlóra az arcszőrzetüket.