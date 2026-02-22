Fónagy-ügyben elbukta a fellebbezést a mesterséges intelligencia

kampány;Fónagy János;mesterséges intelligencia;

A vádhatóság szerint senkinek nem okozott hátrányt és nem okozott előnyt az, hogy Fónagy János, a gazdasági tárca államtitkára decemberben egy valótlan tartalmú levelet küldött idős honfitársainknak az ügyfélkapun keresztül. A politikus a levélben – többek között – azt állította, hogy Brüsszel által mozgatott magyar politikai erők meg akarják adóztatni a nyugdíjakat, majd az így befolyt pénzből az Unió támogatná Ukrajna háborúját. Az előbbiek okán Horváth Csaba, pécsi jogász hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, mivel úgy látta: Fónagynak nem lett volna joga a hivatalos levelek küldésére létrehozott ügyfélkapu rendszerén pártpolitikai kampányszöveget terjeszteni.

Horváth szerint a levél hazugságot híresztel, hiszen – a kormánypártok legerősebb kihívója – a Tisza Párt nem készül a nyugdíjak megadóztatására.

A főkapitányság – mint arról már írtunk – megtagadta a nyomozást, ugyanis a hivatali visszaélés csak akkor valósul meg, ha abból valakinek előnye vagy hátránya származik, ám ebben az esetben – álláspontjuk szerint – ez nem történt meg. A pécsi jogász megkérdezte a mesterséges intelligenciát rendőrség elutasító végzéséről, és az MI számos hibát talált abban. Ezek után Horváth Csaba panaszt nyújtott be a rendőrségi határozat ellen, aminek megfogalmazását a mesterséges intelligenciával végeztette el.

Tudomásunk szerint Magyarországon ez volt az első eset, hogy valaki az MI-re bízta egy elutasított büntetőfeljelentés megfellebbezését.

Akár így volt, akár nem, a számítógép által megfogalmazott panasz nem érte el a célját, mert az ügyészség a napokban – ugyanazzal az indokkal, amivel a rendőrség – elutasította a fellebbezést. Így végképp eldőlt, hogy nem indul nyomozás Fónagy levele miatt, legfeljebb arra van mód, hogy valaki magánvádlóként felvállalja ezt a munkaigényes és költséges feladatot. Horváth Csaba tartja magát ahhoz, hogy történt károkozás és előnyszerzés, hiszen a Tisza választási esélyeit rontja, míg a kormánypártok sanszait javítja Fónagy sokakban oktalan félelmet keltő levele. A már nyugdíjas jogász azonban magánvádlóként nem kívánja folytatni az igazságkeresést, úgy véli, hogy a jogállamban a nyomozás a rendőrség dolga és kötelessége.