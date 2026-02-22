Kovács Gergely azt mondja, nincs lelkiismeret-furdalása, amiért a pártja indul a választáson

választás;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;MKKP;Kovács Gergely;Kutyapárt;

2026-02-22 21:05:00 CET

„Rád akar szavazni 100-300 ezer ember, egyáltalán honnan van az a kérdés, hogy valaki ne induljon el?” – fogalmazott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnöke, Kovács Gergely interjút adott a Válasz Online-nak. A vasárnap közzétett, közel egyórás podcastbeszélgetésben arra a kérdésre, hogy „mi a fontosabb a Kutyapártnak, hogy leváltódjon a NER, vagy hogy a párt bejusson a parlamentbe“, Kovács a Telex beszámolója szerint azt felelte: „Ez nem egy eldöntendő kérdés. De ha a Kutyapárt bejut a parlamentbe, akkor kevesebb fideszes fog bent ülni. Ez a kettő ugyanazt jelenti.”

Kovács Gergely azt mondta, amikor „rájuk fogják” a Fidesz-kétharmadot, azt gyakran elfelejtik hozzátenni, hogy még kik tehetnek az eredményről, vagy hogy mit tett a Kutyapárt az elmúlt húsz évben, amitől szerinte pont, hogy több lett az ellenzéki szavazó.

Szerinte Magyarországon nyolc éve óta minden alkalommal elhangzik, hogy ez lesz az utolsó választás és jön a diktatúra, emiatt ne induljanak, miközben nem ismer más olyan európai országot, ahol ilyen kérés felmerülne egy párttal szemben. „Csinálsz egy pártot, 3–5 százalék közé mérnek a kutatások, és rád akar szavazni 100-300 ezer ember, akkor egyáltalán honnan van az a kérdés, hogy valaki ne induljon el?” – fogalmazott Kovács Gergely. Később azonban már arról beszélt, nehéz meló lesz összehozniuk minden választókerületben a megfelelő számú ajánlást, azt viszont nem tartja valószínűnek, hogy az 1 százalékot ne ugorják meg listán.

Nincs lelkiismeret-furdalásom, mert elindulunk a választáson. Szerintem ez teljesen normális: ha egy pártnak vannak szavazói, és vannak, akik rá akarnak szavazni, akkor elindul a választáson. – Négy és nyolc éve is volt bennem félelem, hogy mi befolyásoljuk rossz irányba az eredményt, de én azt gondolom, hogy az elmúlt két választáson akkora volt a különbség az ellenzék és a Fidesz között, hogy ez nem rajtunk múlt– vélekedett Kovács Gergely.

Arra is kitért, hogy bár 20 év után most először van hivatalos programjuk, azt ő saját bevallása szerint el sem olvasta. Azt mondta, a Kutyapárt értékrendje egyértelmű: kiállni a kisebbségek mellett, állást foglalni Ukrajna helyzetében. – Nagyon sajnálom, de az elmúlt 15 hónapban vajmi kevés időm volt a pártra, és azt sem látom, hogy a következő egy évben hogyan lenne több. A kampányban sem csináltam eddig túl sokat, ezt be kell valljam. Viszik Nagy Dávidék, és csinálják, ahogy tudják – fogalmazott Kovács Gergely.