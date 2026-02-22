Magyar Péter: Aki nem a Tiszára szavaz, az Orbán hatalomban tartására teszi le a voksát

Magyar Péter vasárnap Abonyban, Pécelen, Albertirsán és Gödöllőn tartott országjárást. Albertirsán azt mondta, hogy olyan győzelmet akarnak aratni, ami a Holdról, de Moszkvából mindenképp látszik.
A 24 cikke szerint a Tisza Pért elnöke arról beszélt, hogy a győzelemhez mindenki segítségére szükség van, az országépítéshez viszont a fideszesek is kellenek, akik „nem az aljas, korrupt hatalomra, a hazug propagandára, az egészségügy tönkretételére, az oktatás szétzilálására és a kigyulladó vonatokra szavaztak”. Magyar szerint nem a fideszesek változtak, hanem a hatalom hagyta el őket és hagyta magára az országot.
Szerinte a Tisza győzelme esetén sem oldódik meg minden probléma, de minden család azt érzi majd, hogy előrébb jutott. – Nem leszünk hibátlanok, de igyekszünk korrigálni és meghallgatni a kéréseket – ígérte Magyar Péter. A választási esélyekről szólva azt mondta, Pest megyében és Budapesten biztos a győzelem, de mindenhol eséllyel indulnak.
Állítása szerint 106 körzetből 50-ben meggyőző az előnyük, 30-ban hibahatár környékén, vagy azon túl vezetnek, a maradékban fej fej mellett állnak. Magyar Péter úgy véli, április 12. népszavazás lesz Orbán Viktorról, és aki nem a Tiszára szavaz, az Orbán hatalomban tartására teszi le a voksát.Magyar Péter közölte, hogy 106-ból 80 választókerületben vezet a Tisza PártOrbán Viktor közölte, hogy ők mindenre képesek, de ma kevesebb választókerületet nyernének meg, mint 2022-benMagyar Péter: Ez a rendszerváltás maga