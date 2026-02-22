Magyar Péter: Aki nem a Tiszára szavaz, az Orbán hatalomban tartására teszi le a voksát

Orbán Viktor;népszavazás;Albertirsa;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-22 19:59:00 CET

A Tisza Párt elnöke országjárásának albertirsai állomásán arról beszélt, hogy nem a fideszesek változtak, az aljas, korrupt hatalom hagyta el őket és magára az országot. Szerinte aki nem rájuk szavaz, az Orbán hatalomban tartására voksol.

Magyar Péter vasárnap Abonyban, Pécelen, Albertirsán és Gödöllőn tartott országjárást. Albertirsán azt mondta, hogy olyan győzelmet akarnak aratni, ami a Holdról, de Moszkvából mindenképp látszik.

A 24 cikke szerint a Tisza Pért elnöke arról beszélt, hogy a győzelemhez mindenki segítségére szükség van, az országépítéshez viszont a fideszesek is kellenek, akik „nem az aljas, korrupt hatalomra, a hazug propagandára, az egészségügy tönkretételére, az oktatás szétzilálására és a kigyulladó vonatokra szavaztak”. Magyar szerint nem a fideszesek változtak, hanem a hatalom hagyta el őket és hagyta magára az országot.

Szerinte a Tisza győzelme esetén sem oldódik meg minden probléma, de minden család azt érzi majd, hogy előrébb jutott. – Nem leszünk hibátlanok, de igyekszünk korrigálni és meghallgatni a kéréseket – ígérte Magyar Péter. A választási esélyekről szólva azt mondta, Pest megyében és Budapesten biztos a győzelem, de mindenhol eséllyel indulnak.

Állítása szerint 106 körzetből 50-ben meggyőző az előnyük, 30-ban hibahatár környékén, vagy azon túl vezetnek, a maradékban fej fej mellett állnak. Magyar Péter úgy véli, április 12. népszavazás lesz Orbán Viktorról, és aki nem a Tiszára szavaz, az Orbán hatalomban tartására teszi le a voksát.