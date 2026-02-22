A csehek szóltak, hogy nem csatlakoznak Orbán-kormányhoz az Oroszország elleni szankciócsomag vétójában

Európai Unió;Orbán-kormány;Csehország;Oroszország;Ukrajna;szankciók;EU-szankciók;blokkolás;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-22 18:58:00 CET

Csehország nem csatlakozik Magyarországhoz abban, hogy blokkolja az Oroszország elleni 20. uniós szankciócsomag elfogadását – közölte Karel Havlícek cseh miniszterelnök-helyettes, iparügyi miniszter nem sokkal azután, hogy Szijjártó Péter vasárnap bejelentette, addig blokkolja az Orbán-kormány a csomagot, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország felé.

Ezt megelőzően jelentette be a magyar döntést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon, valamint hogy az intézkedés addig marad, amíg az ukránok újra nem indítják a kőolajszállítást Magyarország irányába. A műsorban elhangzott: az orosz kőolajszállítás Ukrajnán keresztül a Barátság-vezetéken Szlovákiába és Magyarországra január végén szakadt meg, miután az orosz erők támadták az ukrán energetikai rendszert.

Havlícek ezzel összefüggésben tárgyalásokat szorgalmazott a felek között, amelyben szerinte egy független döntőbíróságnak is részt kellene vennie. „Le kell ülniük az asztalhoz, és meg kell állapodniuk. Tisztázni kell, hogy a Barátság-vezeték képes-e az olaj továbbítására. Egy független döntőbíróság segíthetne ebben” – mondta, majd leszögezte, hogy Csehország nem fog állást foglalni ebben a vitában.

Emlékeztetett arra, hogy kedden Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat, amelyen Csehország felajánlotta Szlovákiának az olajszállítás lehetőségét a Barátság-vezeték csehországi szakaszán keresztül. A szállítmány a TAL csővezetéken érkezne, amelyen Csehország jelenleg Olaszországból szállít olajat. Hozzátette, hogy a vezeték jelenlegi állapotában csak kisebb mennyiségű nyersanyagot tudna továbbítani Szlovákiába, nagyobb mennyiséghez műszaki módosításokra volna szükség, amelyeknek az elvégzése több hónapig, vagy akár egy évig is eltarthatna.

Ukrajna szerint az olajtranzit megszakításának hátterében az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások állnak, amit szlovák kormányfő megkérdőjelez. Pozsony és Budapest is politikai zsarolással vádolja Ukrajnát, és Budapest ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását is – hangzott el a műsorban.

Az Európai Unió Oroszország elleni új szankciócsomagját, amely ezúttal a bank- és energiaszektort célozza meg, hétfőn Brüsszelben vitatják meg az uniós külügyminiszterek. A szankciók elfogadásához mind a 27 tagállamnak igent kell mondania. 2022. február 24-e óta, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, szinte minden tagállam, beleértve a Cseh Köztársaságot is, jelentősen csökkentette vagy teljesen leállította az orosz energiaimportot. Magyarország és Szlovákia azonban ezt nem tették meg, és sikerült ideiglenes mentességet szerezniük az Európai Unió tilalma alól az orosz olajimportra.

A tervezett 20. szankciócsomag új export- és importtilalmakat vezetne be Oroszországgal szemben. Az Európai Bizottság azt is szeretné, ha betiltanák egyebek között az összes CNC szerszámgép és rádió exportját olyan országokba, amelyek esetében nagy a kockázata annak, hogy e berendezéseket Oroszországba exportálják tovább.

Mint arról beszámoltunk, az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Kijevet, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.