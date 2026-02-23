„Az aláírásgyűjtés tapasztalatai” – Szabó Szabolcs visszalép, mégsem indul a parlamenti választáson

visszalépés;parlamenti választás;Szabó Szabolcs;

2026-02-23 07:47:00 CET

Ő az, aki korábban háromszor is legyőzte a Fidesz csepeli erős emberét és alelnökét, Németh Szilárdot.

Visszalép a képviselőjelöltségtől, nem indul a 2026. április 12-i parlamenti választáson a momentumos Szabó Szabolcs, Budapest 9. országos egyéni választókerület parlamenti képviselője – derül ki a politikus hétfő reggeli Facebook-posztjából.

Szabó Szabolcs azt írta, „az aláírásgyűjtés tapasztalatai” miatt hozta meg a döntést. „A jelenlegi körülmények között nem tudnám megnyerni az országgyűlési választást. Mivel nincs jelölőszervezetem, amelyiknek a listaállításhoz szüksége lenne ahhoz, hogy ott legyen a nevem a szavazólapon, ezért úgy döntöttem, hogy mégsem indulok ezen a választáson” – fűzte hozzá.

Szabó Szabolcs 2025. április 14-én jelentette be, hogy újra elindul a parlamenti választáson abban a választókerületben, ahol korábban háromszor is legyőzte ott a Fidesz alelnökét, Németh Szilárdot, aki most csak listán vág neki a megméretésnek. Kitartott az indulás mellett függetlenként azután is, hogy a Momentum Mozgalom 2025. június 7-én azzal állt a nyilvánosság elé, hogy visszalép a parlamenti választástól.

A budapesti választókerületek átalakításával a csepeli Budapest 9. országos egyéni választókerülete lesz. Központja Csepel, de az új beosztás szerint ide tartozik Pesterzsébet, Újbuda és Ferencváros egy része is. A Fidesz helyi jelöltje Király Nóra, a Tisza Párté Kátai-Némreth Vilmos.