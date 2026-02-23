Kitört a számháború, Magyar Péter nagyot újított, Orbán Viktor a bukás rémképe elől menekül

kampány;elemzés;Orbán Viktor;ajánlások;parlamenti választás;számháború;Magyar Péter;

2026-02-23 05:55:00 CET

Szombaton hivatalosan is elindult a 2026. április 12-i parlamenti választást felvezető kampány, a Fidesz és a Tisza Párt is azonnal esélylatolgatásba, tippelésbe kezdett, az ajánlásgyűjtések számából verseny alakult ki a két nagy párt között.

Orbán Viktor a szokásos békéscsabai DPK-gyűlésen arról beszélt: Békés-megyében két körzetben „orrhosszal”, a másik kettőben pedig „utcahosszal” vezet a Fidesz. Kijelentette továbbá, hogy belső méréseik alapján a Fidesz 22-vel kevesebb egyéni mandátumot hozna el, mint négy évvel korábban; így már „csak” 65 helyen nyernék meg a választást. (Tavaly nyáron még 80 győztes egyéni körzetről beszélt Tusványoson – a szerk.)

Virág Andrea szerint nem véletlen, hogy a mostani kampányban ennyire előtérbe került az egyéni körzetek kérdése. – A választás kiélezett. A választók fejében egyáltalán nem egyértelmű, hogy ki fog nyerni – hangsúlyozta az elemző. – A Fidesznél az elmúlt évben szemmel láthatóan megkopott a korábbi, 16–18 éve tartó magabiztosság, miközben a kormányváltásba vetett hit erősebb, mint valaha. Orbánnak ebben a helyzetben reagálnia kellett, és jól ismerte fel, hogy nem szabad átadni a magabiztosság terepét Magyar Péternek. Az elemző hangsúlyozta: a kormányfő régről ismeri a „győzteshez húzás” pszichológiáját; tudja, hogy minél inkább elhiszik a választók, hogy a Tisza nyer, annál többen állhatnak az ellenzéki párt mellé.

Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója szerint a Fidesznek már számokat kell gyártania arra, hol előzik meg a Tiszát, míg erre korábban nem volt szükség. Példaként említette a szombati ajánlásgyűjtő-versenyt: - Valótlan számokkal akarták megmutatni, hogy a jelöltjeik több aláírást szereztek a Tisza híveihez képest, tehát ők a győztesek. Ugyanezért pörgeti az egyéni körzetek ügyét Orbán; ha listán a Tisza 10 százalékkal vezet – amit Navracsics Tibor a héten gyakorlatilag elismert egy interjúban – akkor a bukás rémét mindenképp ellenpontozni kell - mondta lapunknak.

A bukásról más értelemben is szólt a kormányfő: Békéscsabán a 2002-es választásokat is beemelte a mostani kampányba. Mint mondta, amikor a Fidesz vereséget szenvedett, a következő baloldali kormány minden eredményüket felszámolta, és 2009-re csődbe vitte az országot. Vető Balázs szerint azonban ez a retorikai párhuzam csapdát is jelenthet.

- Lehet riogatni azzal, mit csinált a baloldal, de benne van, hogy 2002-ben Orbán elvesztette a választást. Éppen azt üzeni a szavazóinak, hogy ilyen forgatókönyv is elképzelhető – mondta. Az elemző szerint ez az utalás elsősorban az idősebb szavazóknak szól, a harminc alattiak számára 2002 már nem jelent semmit. – A Fidesz kampánya főként a negyven, inkább az ötven felettiek mozgósítására épít – tette hozzá.

Szombati beszéde többi részében Orbán Viktor a szokásos módon Ukrajnát és a fenyegető háborús veszélyt helyezte középpontba. Újra támadta Kapitány Istvánt és Kármán Andrást, akiket szerinte a Shell és az Erste Bank delegált a Tisza Pártba, hogy kiszolgálják a nagyvállalatokat és megsarcolják a magyarokat. - Ezek a globális elitről szóló Tisza elleni vádak a Fidesz-tábor mozgósítását szolgálják, esetleg megelőző csapásként, hogy Magyar Péter ne legyen túl népszerű egyes szakértők vagy támogatók miatt – vélekedett Virág Andrea.

Vető Balázs szerint a Fidesz vélhetően angol kampányszakértőkkel dolgozik; Navracsics Tibor a Telexnek adott interjújában erre utalva állította, hogy a 10 százalékos Fidesz-hátrány ledolgozható.

– A brit konzervatívok 2015-ben és 1992-ben szintén tízszázalékos hátrányból győztek, adóemeléssel és káosszal riogatva, ahogy most a Fidesz is

– hívta fel a figyelmet az elemző.

Számháború

Magyar Péter azt állította a Facebookon, hogy szombat délig 250 ezer aláírást gyűjtöttek össze. A kormánypárti média a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adataira hivatkozva viszont azt hirdették, hogy a Fidesz 196 ezer ajánlást gyűjtött össze, míg a Tisza Párt csak 110 ezret. Ezzel szemben az NVI közölte, ők ilyen adatot nem hoznak és nem hoztak nyilvánosságra. A fideszes Alapjogokért Központ a Facebookon folytatta a számháborút. A kormánypárti központ az NVI-re hivatkozva azt állította, hogy a Tisza 16 óráig 13 806 darab ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb 8 aláírás szerepelhet. „Ívenként 8 aláírással számolva is csak 110 448 ajánlást adhattak le, ami messze elmarad a nagy csinnadrattával bejelentett 250 ezertől.

Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le a mai nap, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tiszáé” – fogalmazott az Alapjogokért Központ. Pedig az NVI közléséből csak az következik, hogy a Fidesz több ajánlóívet adott le, de azt nem, hogy azokon több-e az aláírás. A Telexnek a választási iroda megerősítette, hogy a jelöltek bármennyi ívet kikérhetnek, azokat félig kitöltve vagy üresen is visszavihetik. NÉPSZAVA

Orbán vagy Magyar nyerte a szombatot?

- A Tisza-szavazók szerint Magyar, a Fidesz-tábor szerint Orbán nyerte a szombatot – válaszolta kérdésünkre Vető Balázs, hozzátéve, hogy erre valójában nincs objektív válasz. A két nagy tábor már a választók mintegy háromnegyedét lefedi, így nagyon kicsi a mozdítható réteg. A kampány utolsó szakasza már nem meggyőzésről, hanem mozgósításról szól.

Virág Andrea szerint mindkét oldal teljesítette a kötelezőt, de a Tisza Párt változatosabb üzeneteket küldött. - Programbemutatók, szakértői igazolások, nagygyűlések – nekik diverzebb a szavazótáboruk, így többféle üzenetre is szükségük van. A Fidesznél minden rendezvényen látszik, hogy a mozgósítási probléma kezelése a fő cél – összegzett az elemző.

Lejjebb tekerték a forradalmi hangot

Magyar Péter szombat este önkéntesek és támogatók előtt tartott kampánynyitót a budai Europa Event Centerben. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: – A 2026-os választás népszavazás, a kérdés pedig az lesz, hogy Fidesz vagy Tisza. Kiemelte, hogy megvannak a szakértőik és a csapatuk, készen állnak a kormányzásra. Bejelentette, hogy a következő hetekben naponta 4–5, a kampány utolsó napjaiban pedig 8–9 településre is ellátogatnak majd. – A Tisza meg fogja nyerni a választást, nem kicsit, hanem nagyon, nagyon, nagyon! – jelentette ki.

Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója szerint Magyar Péter beszéde több szempontból újként hatott.

- Ez volt az első olyan szereplése, ahol gyakorlatilag nem beszélt a fideszes ellenfeleiről. Nem hangzottak el a szokásos személyeskedő utalások, nem volt orbánozás, lázározás, batidázás, a hangsúly a győzelmen, a Tisza közösségén és a jövőn volt

– hangsúlyozta az elemző. -Aki vezet, megengedheti magának, hogy nagyvonalú legyen, és ne a másodikkal foglalkozzon. Orbán Viktor a korábbi kampányokban egyszer sem ejtette ki az ellenfelei nevét, ilyesmit láthattunk most Magyarnál is. Ha nagyon cinikus akarnék lenni, azt mondanám: megpróbált államférfiúi beszédet mondani – folytatta Vető, hozzátéve: ha a lehetőségekről és a jövőről beszél valaki, az mindig hatásos lehet.

A nagyvonalúság a politikában általában is előny, így a szakértő azt sem tartja meglepőnek, hogy Magyar jobbulást kívánt a kórházban ápolt Erdő Péter, bíborosnak. Ezzel még a jobboldali szavazóknak is üzenhetett, és hasonló lehetett a cél Petőfi Sándor, Szent István és Antall József alakjának megidézésével. Ám Vető összességében úgy véli: az ellenzéki politikus leginkább a komolyságát igyekezett erősíteni szombaton.

Lejjebb tekerték a forradalmi hangot – fűzte hozzá Virág Andrea, aki szerint Magyar Péter már nem elsősorban lázadóként, hanem kompetens, higgadt miniszterelnök-jelöltként akar megjelenni. Olyan figuraként, aki a kormány teljesítményét továbbra is bírálja, de kerüli a személyeskedő, radikális fordulatokat.