Orbán Viktor is felszólal hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben, lehet, hogy miniszterelnökként utoljára

Parlament;Orbán Viktor;Országgyűlés;

2026-02-23 07:59:00 CET

A parlamenti választás eredményén múlik, hogy ez lesz-e az utolsó alkalom.

Hétfő délután veszi kezdetét a parlament tavaszi ülésszaka, amely a 2022-ben megalakult Országgyűlés számára az utolsó, mivel április 12-én országgyűlési választást tartanak. A nyitónapon a hagyományoknak megfelelően felszólal Orbán Viktor is - írja a Telex.

A portál megjegyzi: a közelgő választások miatt lehet ez lesz az utolsó olyan alkalom, amelyet miniszterelnökként teszi. Noha a napirendi pontok között nem szerepel, a 13 órára összehívott ülés ezúttal is Orbán Viktor beszédével indul, ahogyan az a tavaszi és őszi ülésszakok kezdetén megszokott. . A beszédre a nyolc parlamenti frakció reagálhat, majd ezt követően ismét szót kap a kormányfő. A megszokott rendtől eltérően most nem tartotta meg a Fidesz a hagyományos, kétnapos vidéki kihelyezett frakcióülését.

Orbán Viktor felszólalása után napirend előtti felszólalások következnek, majd a képviselők beszámolókat tárgyalnak és fogadnak el többek között a honvédség iraki szerepvállalásáról, valamint a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az ügyészség, a jegybank és a számvevőszék 2024-es tevékenységéről. Kedden egyebek mellett a szkíták honos népcsoporttá nyilvánításáról vitáznak, amelyet a parlament korábban többször, legutóbb 2023 decemberében szinte egyhangúlag elutasított.

Szerdán tárgyalják a Trump-féle Béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló javaslat vitáját, amelyben Magyarország is részt vesz, miközben Orbán Viktor részvételét korábbi kormányhatározat tette lehetővé, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a nemzetközi szerződéseknél ez bevett eljárás. Ugyanezen a napon a Fidesz határozati javaslatot terjeszt elő Szijjártó Péter és Kocsis Máté kezdeményezésére Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának, az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának és a tagállami szuverenitást veszélyeztető törekvések elutasításáról.