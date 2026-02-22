Az Orbán-kormány blokkolja a Putyin-rezsim elleni 20. szankciócsomagot, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország felé

Orbán-kormány;Oroszország;Ukrajna;Szijjártó Péter;szankciók;EU-szankciók;blokkolás;orosz-ukrán háború;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-22 15:07:00 CET

A döntést Szijjártó Péter jelentette be az Energiabiztonsági Tanács ülése után, a külgazdasági és külügyminiszter „politikai zsarolást” emleget Ukrajna részéről.

Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába – jelentette be Szijjártó Péter Budapesten, amikor beszámolt az Energiabiztonsági Tanács üléséről.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukránok a héten úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. „Ez egy nyilvánvaló politikai zsarolás, amellyel az ukránok egyrészt egy ezer forintos benzinárat, másrészt pedig egy ellátási zavart akartak létrehozni Magyarországon, közeledve a parlamenti választáshoz, hiszen mindenki tudja, hogy az ukránok egy ukránbarát kormányt akarnak látni Budapesten” – állította Szijjártó Péter.

A tárcavezető hozzátette: „Mi azonban kivédtük az ellátási zavar megteremtésére irányuló kísérletet, felszabadítottuk az olajtartalék egy részét, és már tengeri úton elkezdtük beszerezni az utánpótlást, ami már úton is van. Döntést hoztunk a héten arról, hogy leállítjuk a dízel üzemanyag szállítást Ukrajnába, ami az ukrán importnak mintegy 10 százalékát jelentette, és döntöttünk arról, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós hadikölcsön kifizetését Ukrajnának. Világossá tettük azt is, hogy mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, addig az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket mind blokkoljuk.”

Szijjártó közlése szerint hétfőn, a külügyminiszteri tanácsülésen tervezték elfogadni az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot. „Mi ezt a döntést holnap blokkolni fogjuk, nem fogunk hozzájárulni a 20. szankciós csomag elfogadásához, és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába” – tudatta.

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy áttekintették a villamosenergia-ellátással kapcsolatos kérdéseket is, miután „Ukrajna villamosáram-importjának majdnem a fele Magyarországról származik”. Azt állapították meg, hogy ebben a kérdésben különös óvatossággal kell eljárni, hiszen a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a villamosáram- export leállítása elsősorban a Kárpátalját érintené, azoknak a családoknak okozna különös problémát és kihívást és szenvedést, akik a határ túloldalán élnek.

„Nekünk a vitánk nem az Ukrajnában élő emberekkel, nem az Ukrajnában élő családokkal van, nekünk a vitánk az ukrán állammal, az ukrán kormánnyal, Zelenszkij elnökkel van ebben a kérdésben, mi nem akarunk még több szenvedést okozni az ukrán embereknek, ezért a villamosáram kérdésében rendkívül óvatosan kell eljárni” – mondta a miniszter.

Az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Kijevet, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.