Meghalt Perger István

Váratlanul elhunyt Perger István, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének helyettes vezetője. Távozása megrendítő veszteség mindannyiunk számára, és pótolhatatlan űrt hagy szakmai és személyes életünkben egyaránt – tudatta a Facebook-oldalán az Európai Bizottság magyarországi képviselete. A diplomatát, újságírót életének 48. évében érte a halál.
Perger István figyelemre méltó szakmai pályafutása mellett A Keletiből Hongkongba utazóblog népszerű szerzőjeként, valamint számos rendezvény – például az Európa kulturális sokszínűségét bemutató EU Expressz sorozat – sziporkázó házigazdájaként és moderátoraként is emlékezeteset alkotott. Meghatározó szerepet játszott a minden év májusában Budapesten megrendezett Európa-napi futóverseny és fesztivál életre hívásában – írták.
Felidézték, hogy munkatársuk pályáját újságíróként kezdte a Magyar Hírlapnál, majd 2005-ben csatlakozott az Európai Parlament sajtószolgálatához. Magyarország 2011-es európai uniós elnöksége idején a Külügyminisztériumban szolgált. A nemzetközi kapcsolatok és közgazdaságtan területén szerzett mesterdiplomáját jogi tanulmányokkal egészítette ki. 2012-ben a Bizottság budapesti képviseletén kommunikációs vezetői megbízatást kapott, 2021 és 2023 között a Bizottság brüsszeli központjában kamatoztatta szakértelmét, majd visszatért Budapestre és a képviselet helyettes vezetője, valamint a politikai és gazdasági csoport vezetője lett.