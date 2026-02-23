Meghalt Perger István

Európai Bizottság;gyász;budapesti képviselet;

2026-02-23 13:10:00 CET

Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője 47 éves volt.

Váratlanul elhunyt Perger István, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének helyettes vezetője. Távozása megrendítő veszteség mindannyiunk számára, és pótolhatatlan űrt hagy szakmai és személyes életünkben egyaránt – tudatta a Facebook-oldalán az Európai Bizottság magyarországi képviselete. A diplomatát, újságírót életének 48. évében érte a halál.

Perger István figyelemre méltó szakmai pályafutása mellett A Keletiből Hongkongba utazóblog népszerű szerzőjeként, valamint számos rendezvény – például az Európa kulturális sokszínűségét bemutató EU Expressz sorozat – sziporkázó házigazdájaként és moderátoraként is emlékezeteset alkotott. Meghatározó szerepet játszott a minden év májusában Budapesten megrendezett Európa-napi futóverseny és fesztivál életre hívásában – írták.

Felidézték, hogy munkatársuk pályáját újságíróként kezdte a Magyar Hírlapnál, majd 2005-ben csatlakozott az Európai Parlament sajtószolgálatához. Magyarország 2011-es európai uniós elnöksége idején a Külügyminisztériumban szolgált. A nemzetközi kapcsolatok és közgazdaságtan területén szerzett mesterdiplomáját jogi tanulmányokkal egészítette ki. 2012-ben a Bizottság budapesti képviseletén kommunikációs vezetői megbízatást kapott, 2021 és 2023 között a Bizottság brüsszeli központjában kamatoztatta szakértelmét, majd visszatért Budapestre és a képviselet helyettes vezetője, valamint a politikai és gazdasági csoport vezetője lett.