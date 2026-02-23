Elkértük az Alapjogokért Központtól azt az NVI-dokumentumot, amely szerint a Fidesz több ajánlást gyűjtött a kampány első napján a Tisza Pártnál

választás;Fidesz;Nemzeti Választási Iroda;ajánlóívek;Alapjogokért Központ;

2026-02-23 11:07:00 CET

Ellentmondások feszülnek a nyilvánosságban megjelent információk között.

Elkértük az Alapjogokért Központtól azt a dokumentumot, amelyre hivatkozva a Orbán-kormányhoz közeli agytröszt azt állította, hogy a Fidesz több ajánlást adott le a 2026 április 12-i parlamenti választást felvezető kampány első napján.

A szervezet főigazgatója, Szánthó Miklós egy szombati Facebook-bejegyzésében a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adataira hivatkozva azt állította, hogy a Tisza Párt délután négy óráig 110 ezer ajánlást adott le, szemben a Fideszével, amely számításai szerint 196 ezret jelent. Erre hivatkozva győzelmet hirdettek a Fidesz az első napon.

Az Alapjogokért Központ vezetője 17:58-kor posztolta a 16 órai adatokat, azt állítva, a Fidesz–KDNP 24 523, a Tisza Párt 13 806 ívet adott le. Egy íven 8 ajánlás szerepelhet, és ez alapján számolt úgy az Alapjogokért Központ, hogy a Fidesz 196 ezer, a a Tisza Pártnak 110 ezer ajánlást tudhat magáénak. Az NVI feltűnően sietett, a közérdekű adatigénylést két órán belül teljesítette, nem használta ki a törvény szerint rendelkezésre álló 15 napot. Mindez hétvégén történt, amikor jellemzően nem teljes apparátussal működnek a hivatalok. Ráadásul a közérdekű adatigényléseknél – ha az Alapjogokért Központ egyáltalán benyújtott ilyet – gyakori tapasztalat, hogy a válasz több nappal később érkezik meg vagy az utolsó napon meghosszabbítják a kiadás határidejét még 15 nappal. Ennek ellenére a közpénzzel kitömött, a Fidesz narratíváját visszhangzó Alapjogokért Központnak – amelynek az anyacége, a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. 2025-ben hatmilliárd forintot kapott a Batthyány Lajos Alapítványtól – lényegében azonnal elküldték a válaszokat.

Ezen felbuzdulva lapunk is közérdekű adatigényléssel fordult az NVI-hez, hogy megtudjuk, jelölőszervezetenkénti bontásban mennyi ajánlóív érkezett vissza a szombati napon. Kérelmünket vasárnap délelőtt küldtük el, azóta sem érkezett válasz - ennek fényében meglepő, hogy az Alapjogokért Központnak miért küldték el ilyen gyorsan a kért adatokat.

Szombat este az NVI egyébként azt közölte, hogy az ajánlások számára vonatkozó adat nem létezik. „Arra vonatkozóan nincs és nem is lesz adat, hogy az egyes jelöltek, jelölő szervezetek pontosan hány darab ajánlást gyűjtöttek vagy adtak le” - olvasható a Telexnek küldött válaszban, amely szerint egyéni választókerületi választási irodák 500 érvényes ajánlásig számolnak, a többi nem érdekli őket.

Ennek fényében még inkább érdekes, hogy az Alapjogokért Központ milyen választ kaphatott az NVI-től. A fejleményekről a későbbiekben természetesen beszámolunk.