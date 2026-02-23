Titkosította a kedvezőtlen felmérések eredményét a Pintér-féle belügy, a NAIH szólt, hogy jogsértő volt

oktatás;Belügyminisztérium;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;Szülői Hang;

2026-02-23 12:41:00 CET

A Belügyminisztérium jogsértést követett el, amikor titkosította a közoktatás állapotára vonatkozó a 2022-es, 2023-as és 2024-es szülői kérdőív eredményeit , hiszen ezek az adatok közérdekűek - írja egy, lapunknak is elküldött közleményében a Szülői Hang.

A Szülői Hang azt követően fordult a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hivatalához (NAIH), mert a Belügyminisztérium a Kréta rendszeren keresztül 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben kiküldött szülői kérdőívek eredményeit titkosította, és közérdekű adatigénylésre sem adta ki, noha ezek közérdekű adatok. A közoktatás működésére vonatkozó állami felmérés adatainak visszatartása nem indokolt – mondta ki a NAIH.

A NAIH jelentése részletezi a két évig tartó eljárást, a felek jogi érveit és az elutasító választ, valamint a megválaszolatlan kérdéseket.E szerint a Belügyminisztérium azzal indokolta a titkosítást, hogy az adatokból levont, szerinte téves értelmezések és azok politikai kommunikációs felhasználása akadályozhatja a döntés-előkészítő munkát és befolyásolhatja a megalapozott, szakszerű döntés-előkészítést. A Belügyminisztérium a NAIH felszólítása ellenére sem tette közzé a teljes eredményt, bár egyes, az Orbán-kormány számára kedvező adatokat korábban a sajtón keresztül ismertetett.

Az Orbán-kormány 2025-ben ismét kérdőívet küldött a szülőknek, amely a kompetenciamérések felvételibe történő beszámítására utalt. A 2025-ös kérdőív ügyében bírósági eljárás indult, amelyet még 2025-ben a Szülői Hang megnyert, így az adatok nyilvánossá váltak. Az eredmények szerint a szülők ellenzik a Belügyminisztérium tervét, a kormányzat azonban nem állt el a kompetenciamérések beszámításától, és a részletes terveket a választások előtt nem hozta nyilvánosságra.